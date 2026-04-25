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В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации

25 апреля 2026 18:37
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Здоровая нация – залог успешного развития государства. И это не просто слова. В Беларуси сфера здравоохранения – одна из приоритетных. Речь идет не только о строительстве современных больниц и медцентров, но и оказании высококвалифицированной помощи. 

В стране акцент делают на профилактику. По мнению медиков, лучшим способом защитить организм от болезней является прививка. Только в Минском районе за Европейскую неделю иммунизации вакцинировались около 2,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации-2

В национальный календарь прививок Беларуси внесено 13 инфекционных заболеваний. Вакцинация доступна и детям, и взрослым – как на бесплатной, так и на платной основе. При этом мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации будут проходить в течение всего года.

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации-4

Сейчас я вакцинировалась от гепатита В. Я очень волновалась, но процедура прошла быстро и безболезненно.

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации-6

Я как мама девочки, очень рада. Потому что опыт стран показал очень сильную эффективность этой вакцинации от таких страшных заболеваний, как рак шейки матки. Поэтому ни капельки сомнений не было, сразу мы на вакцинацию записались.

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации-8

Светлана Гончарова, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:
В Минской Центральной районно-клинической больнице вакцинация проводится во всех структурных подразделениях. У нас 24 амбулатории, 10 поликлиник. Во всех этих подразделениях мы проводим вакцинацию.

В числе самых ответственных в деле защиты организма от болезней – медики. Практически все представители сферы здравоохранения ставят прививки. Пройти иммунизацию можно, получив направление у участкового врача или в процедурном кабинете любой поликлиники.

# Здравоохранение Беларуси # Вакцинация

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