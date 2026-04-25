В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации

Здоровая нация – залог успешного развития государства. И это не просто слова. В Беларуси сфера здравоохранения – одна из приоритетных. Речь идет не только о строительстве современных больниц и медцентров, но и оказании высококвалифицированной помощи. В стране акцент делают на профилактику. По мнению медиков, лучшим способом защитить организм от болезней является прививка. Только в Минском районе за Европейскую неделю иммунизации вакцинировались около 2,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальный календарь прививок Беларуси внесено 13 инфекционных заболеваний. Вакцинация доступна и детям, и взрослым – как на бесплатной, так и на платной основе. При этом мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации будут проходить в течение всего года.

Сейчас я вакцинировалась от гепатита В. Я очень волновалась, но процедура прошла быстро и безболезненно.

Я как мама девочки, очень рада. Потому что опыт стран показал очень сильную эффективность этой вакцинации от таких страшных заболеваний, как рак шейки матки. Поэтому ни капельки сомнений не было, сразу мы на вакцинацию записались.