Пустовой: уникальность Лукашенко не только в смелости говорить правду, а в его отношении к делу

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чтобы быть на высоте, нужно не отрываться от родной земли. Жить чаяниями обычного человека, не прогрессивной философией и новых нормальностей. Все эти новые течения против течения исходного мира напоминают шум потока, который готов снести все дорогое для нас. Но мы выстоим, если будем заниматься своим делом и не отходить от паттернов нашей «батьковщины». На уходящей неделе Президент и словом и делом показал как надо давать интервью, даже тизеры, преданонсные фрагменты которого размели на цитаты, стало высшим пилотажем утверждения политической правоты Минска. В повестке Первого и вопросы развития земли и совсем неземные вопросы. Лукашенко: если продовольствие подорожает, мы будем в шоколаде. Мировые еженедельники постоянно пишут об Александре Лукашенко. Есть интерес. Рейтинги, это кликабельно, политическая харизма, долгожитель среди мировых лидеров, а еще уникальная личность, да и постоянно идет против мейнстрима. Будучи руководителем хозяйства против партийного, стал первым Президентом Националистического парламента и столичного бомонда. Это внутри страны, а затем по контуру. Воевал с чубайсами российскими, соровскими либералами, а затем западным дипстейтом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был таким конструктивным оппозиционером. Моя позиция исходила от жизни. И потом, это такой принцип, которого я придерживаюсь до сих пор. Если не знаешь, что делать, я часто об этом говорил, надо идти к людям. Они подскажут. И если ты не слепой, они могут тебе не подсказать, но ты должен увидеть, что надо делать завтра, исходя из этой жизни.

Евгений Пустовой:

Но уникальность Лукашенко не только в смелости говорить правду, а прежде всего в его отношении к делу. Неоторванность от простого человека позволила создать непохожую на остальных страну. Политические уклады разные, но всех их объединяет диктатура капитала. У нас диктатура социальной справедливости. К этому точно стремимся. Эту народность отражает и политика Лукашенко. И эту народность смог показать, раскрыть Рик Санчес. Интервью у Лукашенко было сотни, но именно кубинец из Флориды смог раскрыть «эффект диктатора» из Беларуси.