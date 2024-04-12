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Наталью Кочанову единогласно избрали председателем Совета Республики

12 апреля 2024 10:36
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Совет Республики объединяет в своем составе лучших представителей всех регионов страны, людей, которые не понаслышке знают жизнь и умеют решать поставленные задачи. На это обратил внимание председатель ЦИК Игорь Карпенко на первом заседании первой сессии Совета Республики восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталью Кочанову единогласно избрали председателем Совета Республики-1

Новый состав сенаторов – это 59 человек. 18 женщин и 41 мужчина, которые представляют различные сферы: здравоохранение, образование, промышленность, агропромышленный комплекс, культуру, средства массовой информации. Традиционно на первом заседании члены Совета Республики избирают президиум. По итогам тайного голосования пост председателя заняла Наталья Кочанова. Ее кандидатуру сенаторы поддержали единогласно. Наталья Кочанова заверила, что приложит все свои силы, знания и опыт во благо народа и страны. Заместителем председателя парламентарии избрали Сергея Хоменко. Также определены составы постоянных комиссий, избраны их председатели.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Игорь Карпенко # Сергея Хоменко

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