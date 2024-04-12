«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством

В центре внимания – логойчанка Инна Сорока. Счастливая жена и мама, преподаватель театральных дисциплин в детской школе искусств и волонтер по зову сердца. Четыре года назад спасла от улицы эту пушистую мадам.

Теперь Мурочка – любимка всей семьи. Мама-кошка прибилась к дому родителей мужа и вывела котят. Совместными силами пристроили малышей в добрые руки, и понеслась...

Инна Сорока, волонтер:

Когда она у нас появилась, я стала замечать других. Я шаг ступлю – какое-то бездомное животное. Мы раздали котят, кошка теперь живет у моей свекрови. Потом я взяла кошку на передержку после стерилизации, кошка теперь у моей мамы. Благодаря этой кошке я стала более добрым человеком, дети тоже. Мы живем в своем доме, к нам часто забегают коты, мы не прогоняем их, дети сразу берут мисочку, наливают воды, еды и бегут кого-то угощать.