«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством

В центре внимания – логойчанка Инна Сорока. Счастливая жена и мама, преподаватель театральных дисциплин в детской школе искусств и волонтер по зову сердца. Четыре года назад спасла от улицы эту пушистую мадам.
В центре внимания – логойчанка Инна Сорока. Счастливая жена и мама, преподаватель театральных дисциплин в детской школе искусств и волонтер по зову сердца. Четыре года назад спасла от улицы эту пушистую мадам.
Теперь Мурочка – любимка всей семьи. Мама-кошка прибилась к дому родителей мужа и вывела котят. Совместными силами пристроили малышей в добрые руки, и понеслась...
Инна Сорока, волонтер:
Когда она у нас появилась, я стала замечать других. Я шаг ступлю – какое-то бездомное животное. Мы раздали котят, кошка теперь живет у моей свекрови. Потом я взяла кошку на передержку после стерилизации, кошка теперь у моей мамы. Благодаря этой кошке я стала более добрым человеком, дети тоже. Мы живем в своем доме, к нам часто забегают коты, мы не прогоняем их, дети сразу берут мисочку, наливают воды, еды и бегут кого-то угощать.
Шанс на новую жизнь! Оказалось, в родном Логойске у Инны немало единомышленников. Она стала частью сообщества волонтеров «Зверополис». Люди разных профессий и возрастов объединились, чтобы спасать бездомных бедолаг. В соцсетях размещают посты с историями братьев меньших и стараются найти хозяев. Дежурят по очереди и решают в чате SOS-вопросы. Все за свой счет. Конечно, помочь всем невозможно, но счастливые истории вдохновляют на добрые дела. Сотрудники местной ветклиники стали частью команды. Для волонтеров делают скидки и всегда идут навстречу.
Подробности в видео.