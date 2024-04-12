Прямой эфир

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством

12 апреля 2024 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В центре внимания – логойчанка Инна Сорока. Счастливая жена и мама, преподаватель театральных дисциплин в детской школе искусств и волонтер по зову сердца. Четыре года назад спасла от улицы эту пушистую мадам.

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством-1

Теперь Мурочка – любимка всей семьи. Мама-кошка прибилась к дому родителей мужа и вывела котят. Совместными силами пристроили малышей в добрые руки, и понеслась...

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством-4

Инна Сорока, волонтер:
Когда она у нас появилась, я стала замечать других. Я шаг ступлю какое-то бездомное животное. Мы раздали котят, кошка теперь живет у моей свекрови. Потом я взяла кошку на передержку после стерилизации, кошка теперь у моей мамы. Благодаря этой кошке я стала более добрым человеком, дети тоже. Мы живем в своем доме, к нам часто забегают коты, мы не прогоняем их, дети сразу берут мисочку, наливают воды, еды и бегут кого-то угощать.

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством-7

Шанс на новую жизнь! Оказалось, в родном Логойске у Инны немало единомышленников. Она стала частью сообщества волонтеров «Зверополис». Люди разных профессий и возрастов объединились, чтобы спасать бездомных бедолаг. В соцсетях размещают посты с историями братьев меньших и стараются найти хозяев. Дежурят по очереди и решают в чате SOS-вопросы. Все за свой счет. Конечно, помочь всем невозможно, но счастливые истории вдохновляют на добрые дела. Сотрудники местной ветклиники стали частью команды. Для волонтеров делают скидки и всегда идут навстречу.

Подробности в видео.

# Бездомные животные # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог
12 апреля 2024 09:39

Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки
12 апреля 2024 08:33

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси
12 апреля 2024 08:15

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси

Члены Совета Республики изберут председателя
12 апреля 2024 07:45

Члены Совета Республики изберут председателя

Аналитики БИСИ познакомились с возможностями детского технопарка
12 апреля 2024 07:38

Аналитики БИСИ познакомились с возможностями детского технопарка

Минский планетарий готовится отметить День космонавтики
12 апреля 2024 06:54

Минский планетарий готовится отметить День космонавтики

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было
12 апреля 2024 06:36

Лукашенко – Путину: спасибо за космос. Если бы не ваше решение, никакого полёта бы не было

Светоотражающие элементы и шлем. Как должен быть оборудован велосипед?
11 апреля 2024 20:41

Светоотражающие элементы и шлем. Как должен быть оборудован велосипед?

Брали покататься в парках. Как изменилось отношение минчан к электросамокатам?
11 апреля 2024 20:39

Брали покататься в парках. Как изменилось отношение минчан к электросамокатам?

Проложить маршрут. Какие мобильные приложения полезны велосипедистам?
11 апреля 2024 20:35

Проложить маршрут. Какие мобильные приложения полезны велосипедистам?

Увеличивается количество дорожек. Как в Минске развивается велоинфраструктура?
11 апреля 2024 20:30

Увеличивается количество дорожек. Как в Минске развивается велоинфраструктура?

Ездят на самокатах и скутерах. Какие травмы часто получают владельцы мобильного транспорта?
11 апреля 2024 20:28

Ездят на самокатах и скутерах. Какие травмы часто получают владельцы мобильного транспорта?