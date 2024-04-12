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Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки

12 апреля 2024 08:33
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Звезд связующая нить. Выставочный проект «Первые...» стартовал в Художественной галерее Михаила Савицкого. Экспозиционные разделы посвящены 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина и Всемирному дню авиации и космонавтики. О том, как запечатлеть космос в произведениях искусства, и о многом другом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Гагарина, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина, племянница космонавта.

Юрий Царев, ведущий:
Сейчас интерес к личности Юрия Гагарина и запуску первого человека в космос растет. Растете среди молодого поколения. Как вы думаете, с чем это связано?

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки-1

Наталья Гагарина, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина, племянница космонавта:
Мне кажется, что в разные моменты истории мы ищем какие-то события, которые людей объединяют. Имя Гагарина – это как раз то имя, которое объединяет людей. Потому что два важнейших события ХХ века, которые были, это Победа в Великой Отечественной войне и первый полет человека в космос.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте поговорим о проекте «Первые...». Это тоже уникальная история.

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки-4

Наталья Гагарина:
Да, это совместный проект музея-заповедника Ю.А. Гагарина и Музея истории города Минска. Это уже четвертый выставочный проект, который мы делаем совместно. Проект «Первые...» посвящен 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы отмечаем в этом году. Музей наш представил здесь и картины, и огромное количество фотографий из фондов нашего музея, и личные вещи Юрия Гагарина.

Подробности в видео.

# Космос # общество # Наталья Гагарина # Юрий Царёв # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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