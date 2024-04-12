Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки

Звезд связующая нить. Выставочный проект «Первые...» стартовал в Художественной галерее Михаила Савицкого. Экспозиционные разделы посвящены 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина и Всемирному дню авиации и космонавтики. О том, как запечатлеть космос в произведениях искусства, и о многом другом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Гагарина, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина, племянница космонавта.

Юрий Царев, ведущий:

Сейчас интерес к личности Юрия Гагарина и запуску первого человека в космос растет. Растете среди молодого поколения. Как вы думаете, с чем это связано?