Наталья Якубицкая рассказала, какие проблемы у населения решают белорусские депутаты

Электоральная кампания и единый день голосования – одна из самых актуальных тем сегодня в белорусском обществе. О том, как происходит этот процесс, мы поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Натальей Якубицкой.
Электоральная кампания и единый день голосования – одна из самых актуальных тем сегодня в белорусском обществе. О том, как происходит этот процесс, мы поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Натальей Якубицкой.
Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Прежде всего, конечно, в преддверии единого дня голосования мне бы хотелось сказать, что 25 числа у нас состоится единый день голосования. И особенность этой электоральной кампании в том, что мы будем выбирать депутатов всех уровней и депутатов Палаты представителей. Показательный опыт – это опыт проведения референдума, когда наше общество выступило единым пластом, монолитом, и мы все пришли и проголосовали за обновленную Конституцию. Я просто уверена, что и сейчас равнодушных просто не будет.
К кому первому идет со своей проблемой человек? Конечно же, он идет к председателю сельского совета. Он встречается с депутатом сельского совета. Проблемы-то у людей абсолютно разные. Кому-то необходимо дорогу заасфальтировать, где-то необходимо осуществить подсыпку, прогрейдировать дорогу, у кого-то вопрос по освещению, здравоохранению, медицине – разные вопросы волнуют людей. И всегда на пути у человека председатель сельского совета, с которым он решает все вопросы.
Почему важны местные Советы? Ведь по сути, это такой представительный орган власти. И на каждом уровне, на сессиях Советов депутатов решаются важнейшие проблемы. Развитие района – на районных сессиях. На областных сессиях это вопросы развития регионов. Решения, которые принимаются, касаются нормативно-правовой базы, финансово-экономической базы. Естественно, мы принимаем государственные программы. Далее мы уже их контролируем на уровне области. Инвестиционные программы, в них ведь тоже включены важнейшие объекты, которые необходимы сегодня жителем Минской области. И во всем этом процессе и принимают участие депутаты местных Советов.
Наталья Якубицкая:
Я хочу посоветовать, порекомендовать и сказать нашим кандидатам в депутаты: это очень почетно, но и, поверьте мне, это очень ответственно. Потому что ты несешь ответственность за каждого человека. Вы знаете, у Натальи Ивановны, председателя Совета Республики, мы очень многому учимся. И у нее очень серьезные подходы в отношении людей, любую проблему, которая существует, изучить глубоко. И поэтому последнее время даже мне приходится очень много выезжать, очень много общаться с людьми, рассматривать вопросы. Поэтому я хочу сказать кандидатам в депутаты: вы должны понимать, что берете на себя ответственность за своих избирателей. Вы будете представлять интересы ваших избирателей на разных уровнях, отстаивать их интересы. Вы всегда должны довести вопрос до конца. Вам должны верить люди.
Наталья Якубицкая:
При встречах с людьми мне хочется всегда докопаться до истины. Когда ты начинаешь знакомиться с человеком и его жизненной ситуацией, с его вопросом, проблемой, ты начинаешь общаться и узнавать о нем очень многое. И понимаю, что вроде бы ты приехала решать один вопрос, а можешь еще в чем-то помочь. И вот я перед собой, конечно, ставлю такие задачи. Мне очень нравится работать с людьми.
Последнее обращение, по которому я выезжала, я расскажу. Например, это Красненский сельский совет, Молодечненский район. Встретилась с гражданкой, которая попросила обустроить остановку и поставить остановочный павильон. Я пригласила руководителя, дорожные службы. Мы переговорили с руководителем областного уровня. И мы понимаем, что мы решим эту проблему. Да, я пообещала, при наступлении хороших погодных условий, когда можно будет вести строительные работы, мы обязательно для нее все сделаем.
Вот тоже было, это уже по поручению Натальи Ивановны Кочановой, Александра Генриховича Турчина. И я выезжала, встречалась с жителями деревень Логойского района. Это те деревни, которые находятся по маршруту на Хатынь с левой стороны. Сейчас идет реконструкция автодороги М3. И там были вопросы по съездам. Вместе с министром транспорта и коммуникаций мы собрали сход граждан, куда пришли порядка 60 человек. Мы выслушали людей, мы показали и рассказали им все. Я считаю, что мы сможем те их просьбы удовлетворить.
О работе сельских депутатов и инициативности на местах – в видео.