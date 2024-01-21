Наталья Якубицкая рассказала, какие проблемы у населения решают белорусские депутаты

Электоральная кампания и единый день голосования – одна из самых актуальных тем сегодня в белорусском обществе. О том, как происходит этот процесс, мы поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Натальей Якубицкой. Почему так важен единый день голосования в Беларуси?

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Прежде всего, конечно, в преддверии единого дня голосования мне бы хотелось сказать, что 25 числа у нас состоится единый день голосования. И особенность этой электоральной кампании в том, что мы будем выбирать депутатов всех уровней и депутатов Палаты представителей. Показательный опыт – это опыт проведения референдума, когда наше общество выступило единым пластом, монолитом, и мы все пришли и проголосовали за обновленную Конституцию. Я просто уверена, что и сейчас равнодушных просто не будет. К кому первому идет со своей проблемой человек? Конечно же, он идет к председателю сельского совета. Он встречается с депутатом сельского совета. Проблемы-то у людей абсолютно разные. Кому-то необходимо дорогу заасфальтировать, где-то необходимо осуществить подсыпку, прогрейдировать дорогу, у кого-то вопрос по освещению, здравоохранению, медицине – разные вопросы волнуют людей. И всегда на пути у человека председатель сельского совета, с которым он решает все вопросы. Почему важны местные Советы? Ведь по сути, это такой представительный орган власти. И на каждом уровне, на сессиях Советов депутатов решаются важнейшие проблемы. Развитие района – на районных сессиях. На областных сессиях это вопросы развития регионов. Решения, которые принимаются, касаются нормативно-правовой базы, финансово-экономической базы. Естественно, мы принимаем государственные программы. Далее мы уже их контролируем на уровне области. Инвестиционные программы, в них ведь тоже включены важнейшие объекты, которые необходимы сегодня жителем Минской области. И во всем этом процессе и принимают участие депутаты местных Советов. Совет для кандидатов в депутаты

Наталья Якубицкая:

Я хочу посоветовать, порекомендовать и сказать нашим кандидатам в депутаты: это очень почетно, но и, поверьте мне, это очень ответственно. Потому что ты несешь ответственность за каждого человека. Вы знаете, у Натальи Ивановны, председателя Совета Республики, мы очень многому учимся. И у нее очень серьезные подходы в отношении людей, любую проблему, которая существует, изучить глубоко. И поэтому последнее время даже мне приходится очень много выезжать, очень много общаться с людьми, рассматривать вопросы. Поэтому я хочу сказать кандидатам в депутаты: вы должны понимать, что берете на себя ответственность за своих избирателей. Вы будете представлять интересы ваших избирателей на разных уровнях, отстаивать их интересы. Вы всегда должны довести вопрос до конца. Вам должны верить люди. Какие проблемы граждан помогают решать сенаторы?