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День инженерных войск отмечают в Беларуси. Чем занимаются инженеры в погонах?

21 января 2024 11:04
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Новости Беларуси. Один из самых востребованных родов войск Беларуси отмечает день своего основания. Речь о военных инженерах, которые и сегодня продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто здесь служит, могут совладать с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей. Значительную помощь инженеры в погонах оказывают и народному хозяйству: строят мосты, ликвидируют последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Особая признательность – за решение боевых задач в мирное время.

День инженерных войск отмечают в Беларуси. Чем занимаются инженеры в погонах?-1

Только в 2023 году ими обезврежено более 31 тысячи взрывоопасных предметов. За мужество и героизм более 100 тысяч солдат, сержантов и офицеров инженерных войск награждены орденами и медалями, свыше 650-ти из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

# Внутренние войска Беларуси # общество

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