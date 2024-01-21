День инженерных войск отмечают в Беларуси. Чем занимаются инженеры в погонах?

Новости Беларуси. Один из самых востребованных родов войск Беларуси отмечает день своего основания. Речь о военных инженерах, которые и сегодня продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто здесь служит, могут совладать с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей. Значительную помощь инженеры в погонах оказывают и народному хозяйству: строят мосты, ликвидируют последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Особая признательность – за решение боевых задач в мирное время.