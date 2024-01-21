В Национальной школе красоты прошёл рождественский показ. Зрителям показали коллекции ведущих белорусских брендов

Новости Беларуси. Празднично, стильно и со вкусом. В Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ. На подиум вышли модели самых разных возрастов со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этом году заявки пришли и из России. Юбилейный показ собрал рекордное число участников. Модели демонстрировали коллекции ведущих белорусских брендов. Тематически все наряды и аксессуары были посвящены зимним праздникам. Сопровождали дефиле яркие театральные и хореографические номера. В новом исполнении прозвучали новогодние хиты и любимые всеми рождественские мелодии.