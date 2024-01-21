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В Национальной школе красоты прошёл рождественский показ. Зрителям показали коллекции ведущих белорусских брендов

21 января 2024 11:22
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Новости Беларуси. Празднично, стильно и со вкусом. В Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ. На подиум вышли модели самых разных возрастов со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этом году заявки пришли и из России. Юбилейный показ собрал рекордное число участников. Модели демонстрировали коллекции ведущих белорусских брендов. Тематически все наряды и аксессуары были посвящены зимним праздникам. Сопровождали дефиле яркие театральные и хореографические номера. В новом исполнении прозвучали новогодние хиты и любимые всеми рождественские мелодии.

В Национальной школе красоты прошёл рождественский показ. Зрителям показали коллекции ведущих белорусских брендов-1

Божена Еремич, директор художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
В этом году как никогда много у нас участников и заявок на участие. В частности, из других городов нашей страны – из Слонима, Гродно и других, из других модельных школ, в частности из Минска, участницы из России к нам приехали. То есть, можно сказать, мы выходим на международный уровень. В будущем году мы планируем еще больше увеличивать наши объемы. Возможно, будем выходить и на другие площадки либо делать несколько дней.

В Национальной школе красоты прошёл рождественский показ. Зрителям показали коллекции ведущих белорусских брендов-4

Рождественский показ традиционно проходит в январе. В 2024 году самый красивый модный проект зимы прошел уже в 5-й раз.

# Мода в Беларуси # общество

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