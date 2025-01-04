Дворец Независимости распахнул двери для детей – как прошёл новогодний праздник у маленьких гостей?

Когда Дворец Независимости превращается в территорию детства. 4 декабря символ белорусской государственности распахнул двери для будущего. Около 300 ребят из Витебской, Могилевской и Минской областей, а также юные жители из России и Литвы погрузились в настоящую сказку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие – еще один яркий аккорд благотворительного марафона «Наши дети», которому уже почти 30 лет. Как прошел новогодний праздник – узнавала Элла Маркевич.

Яркие праздничные декорации, задорный смех и неподдельные детские эмоции. Во Дворце Независимости сегодня царила поистине волшебная атмосфера. Сотни детей из всех уголков страны собрались здесь, чтобы стать частью новогоднего чуда. Среди них Иван. Он впервые в столице. Приехал из Могилевской области. Парень мечтает о большом будущем – хочет стать хирургом, спасать жизни и дарить надежду тем, кто в ней нуждается. Но, несмотря на серьезный выбор профессии, в его сердце живут простые, но такие важные желания: здоровье близких, счастье друзей и возможность делать мир лучше.

Иван Литерный:

Во Дворце Независимости я побывал первый раз в своей жизни. Это незабываемые эмоции. Появилось сразу в новогоднее настроение. И я как будто окунулся в детство. Белочки, снеговики, медведи и даже тигры – сразу при входе ребят встречали сказочные персонажи. Заскучать точно не получится – организованы интерактивы и подвижные игры. В зале торжественных церемоний есть все, чтобы этот день провести весело, задорно да еще и с пользой. Здесь разместились волшебные мастерские, где ребята творили: создавали новогодние открытки, елочные украшения, свечи и подарки.

Арсений Пугачев:

Я подарю мамочке открыточку, чтобы она была здорова.

Сказка приглашает самых маленьких в настоящие новогодние приключения. С помощью смекалки им нужно было преодолеть несколько препятствий, чтобы в конечном итоге «По следам Королевы Зимы» найти Снегурочку.