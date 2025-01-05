Что важно успеть сделать до Рождества? Ответил насельник Никольского монастыря в Гомеле

Архимандрит Савва (Мажуко), насельник Никольского монастыря в Гомеле:

Самое главное, что нужно успеть, это посетить предрождественское богослужение. Да, конечно, много суеты перед праздником, но в основном весь пар уходит на Новый год. Весь светский пар. И это очень хорошо, что у нас разведены эти два праздника, потому что в Западной Европе Рождество приняло на себя светский коммерческий удар. А у нас все светское, особенно то, что нам дорого с детства, это все перенимает на себя новогодний период. А вот на Рождество остается та самая тишина, которая необходима для молитвы и сосредоточенного, благодарного, радостного молчания. Вот это радостное молчание пронизывает рождественские службы, и знатоки церковного устава знают, хорошо знают всю ценность и вес этого богослужения, особенно вечерних служб, на которых по уставу положено чтение малого повечерия с пением канонов, которые написаны были великими мыслителями и поэтами древности. В частности, поются стихиры на утренние святого Романа Сладкопевца. Их 24, они распределены на 5 дней предпразднства. Вот эти самые главные дни предпразднства, которые, кстати, в древности и были временем поста, потому что рождественский пост в древности считался монашеским постом, а миряне постились только пять дней перед Рождеством. Сейчас мы, конечно, все соблюдаем уже много столетий этот пост как всецерковное явление, как всецерковное дело, но пять дней предпразднства остаются насыщенными в богослужебном смысле, и это необыкновенно красиво. И очень хорошо, когда у человека поставлен церковно-богослужебный вкус к этим вещам, потому что это такая красота и радость, с которой мало что вообще может сравниться. Всегда призываю всех наших православных братьев и сестер, чтобы они обратили на это внимание, потому что нельзя это упустить.

Подробности в видео.