Ровно 26 лет назад было создано Союзное государство! Чего достигли за четверть века в объединении?

Международная экономическая интеграция усиливается. Если 10 лет назад страны сотрудничали преимущественно в двустороннем формате, то сегодня ключевую роль играют уже региональные объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в новейшей политической практике есть пример особого формата взаимодействия. Две страны смогли гармонизировать законодательство в самых разных сферах – от финансовой до оборонной – без ущерба своим национальным приоритетам.

Речь о сотрудничестве Беларуси и России. За четверть века в рамках Союзного государства реализовано более 90 программ. Это позволило снять значительную часть барьеров: при трудоустройстве граждан, защите общих рубежей, торговле.

По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг рекордных значений – свыше 50 миллиардов долларов. За десять месяцев 2025-го – около 44 миллиардов. Наше движение к союзу между Беларусью и Россией должно основываться прежде всего на экономике – Лукашенко.

Решение о создании Союзного государства было принято ровно 26 лет назад на фоне неразберихи после распада СССР. Разумеется, двусторонние отношения Беларуси и России не всегда были безоблачными: споры вызывали цены на энергоносители, вопросы создания единых рынков и доступ наших товаров на российский рынок. Но время показало, что компромисс возможен. Усиление западных санкций помогло сторонам осознать: разногласия не так серьезны, а взаимовыгодное сотрудничество куда важнее. В результате в декабре 2024-го был подписан межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

В последующие годы возникло множество новых вызовов и возможностей, которые стояли перед обоими государствами, которые оказалось, что решать совместно удобнее, легче. И это связано и с борьбой за место в экономическом пространстве при создании наукоемкой технологии и для транспортно-логистических связей.



Помимо этого, и Российская Федерация, и Республика Беларусь совместно решают вопросы участия, сотрудничества со странами на всех континентах, во многих частях мира, совместно участвуют на международных площадках, совместно занимаются производством и технологий, и услуг, и защиты интересов друг друга, в том числе военной защиты.

Если оценивать достижения Беларуси, становится ясно: строительство БелАЭС, развитие космической отрасли и многие другие масштабные проекты были реализованы с участием именно российских партнеров. Мало какие страны готовы делиться столь серьезными компетенциями. А в случае Беларуси и России подобных проблем не возникает – есть понимание долгосрочной перспективы и взаимных интересов.