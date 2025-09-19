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Захарова: Запад не заинтересован в реальной картине инцидента с дронами над Польшей

19 сентября 2025 08:13
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Захарова: Запад не заинтересован в реальной картине инцидента с дронами над Польшей-0

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обвинения в адрес России по поводу сбитого над Польшей беспилотника прозвучали бездоказательно, а отказ Варшавы от консультации с Минобороны РФ свидетельствует о неготовности Запада разобраться в ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, никаких конкретных фактов или свидетельств злого умысла представлено не было, а официальный объяснения российской стороны игнорируются.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск назвал дроны «российскими», не приведя никаких доказательств. Позже было заявлено, что БПЛА было более десяти, но их происхождение остается неподтвержденным.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Мария Захарова

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