Инфоцентр ЦИК открыли во Дворце Республики – там работает и выездная студия СТВ

И начнем с главной политической новости: единый день голосования. В нем досрочно уже приняли участие 33,61 % от общего числа избирателей, которые включены в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 февраля, избирательные участки работают до 19:00. Самую оперативную информацию о ходе голосования мы будем теперь получать из Инфоцентра ЦИК «Выборы – 2024». Его торжественное открытие состоялось сегодня во Дворце Республики.

Инфоцентр будет работать в режиме нон-стоп. Пресс-конференции, брифинги, встречи – для журналистов созданы комфортные условия для работы. Здесь же будут находиться и эксперты, что позволит на самом высоком уровне информировать общественность о выборах.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Проделана огромная работа с момента объявления выборов не только в информационном пространстве, но и среди трудовых коллективов. Надо отметить, что и каждый государственный орган включился в эту работу. Мы эти выборы делаем все вместе, потому что единый день голосования для единой страны, для единого народа!