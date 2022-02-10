Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси

Новости Беларуси. О предстоящем референдуме и будущем нашей страны говорили на БНБК. С коллективом биотехнологической корпорации встретился Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затронули разные темы. Конечно, главная из них – референдум.

Важно, что обсуждать изменения в Основной закон белорусы начали не в кабинетах, а среди трудовых коллективов и на диалоговых площадках. Эта встреча тому подтверждение. Не оставили без внимания события Великой Отечественной войны, говорили и о патриотах, отдавших жизнь за свою родину.