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Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси

10 февраля 2022 06:33
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Новости Беларуси. О предстоящем референдуме и будущем нашей страны говорили на БНБК. С коллективом биотехнологической корпорации встретился Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затронули разные темы. Конечно, главная из них – референдум.

Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси-1

Важно, что обсуждать изменения в Основной закон белорусы начали не в кабинетах, а среди трудовых коллективов и на диалоговых площадках. Эта встреча тому подтверждение. Не оставили без внимания события Великой Отечественной войны, говорили и о патриотах, отдавших жизнь за свою родину.

Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси-4

В своем выступлении парламентарий отметил, что перед всеми сегодня стоит важная задача – вытеснить насаждаемые извне чуждые нам ценности и взгляды.

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# Референдум # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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