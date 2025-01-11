Ермолович: прагматичный подход в экономике, принятый в конце 90-х, даёт сегодня свои плоды

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Любые внешние шоки, любые потрясения, связанные с изменением геополитической архитектуры, переносятся легче, если регионально связи установлены тесные в экономическом плане. А если они еще подкреплены политической волей лидеров, то тогда любые задачи решаются быстро и качественно. И все эти решения были приняты своевременно, никто тогда, в конце 90-х или в начале «нулевых», не знал, что случится через 20 или 30 лет. Но такой практичный и прагматичный подход, весьма рациональный, дает сегодня свои плоды. И сегодня мы можем себя уверенно чувствовать.