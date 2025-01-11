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Ермолович: прагматичный подход в экономике, принятый в конце 90-х, даёт сегодня свои плоды

11 января 2025 12:44
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Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Ермолович: прагматичный подход в экономике, принятый в конце 90-х, даёт сегодня свои плоды-2

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:
Любые внешние шоки, любые потрясения, связанные с изменением геополитической архитектуры, переносятся легче, если регионально связи установлены тесные в экономическом плане. А если они еще подкреплены политической волей лидеров, то тогда любые задачи решаются быстро и качественно. И все эти решения были приняты своевременно, никто тогда, в конце 90-х или в начале «нулевых», не знал, что случится через 20 или 30 лет. Но такой практичный и прагматичный подход, весьма рациональный, дает сегодня свои плоды. И сегодня мы можем себя уверенно чувствовать.

# Экономика # Максим Ермолович # История # Государственная политика

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