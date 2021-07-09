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Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая

09 июля 2021 14:34
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Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотим попробовать пострелять». Детские летние лагери на базе войсковых частей начали работать в Минске

Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Военно-патриотическое воспитание для любого молодого человека – это прежде всего любовь к своей родине, гражданская позиция четкая. Не какая-то аморфная, расплывчатая и непонятная, а именно четкая, что это твоя страна, твой народ и твоя родина, которой ты должен гордиться и должен делать все, чтобы она оставалась мирной и спокойной.

Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая-3

На базе части также прошло расширенное совещание с участием представителей некоторых министерств, депутатского корпуса и руководства Минска. Обсудили гражданско-патриотическое воспитание молодежи и проблемные вопросы в законодательстве, касающиеся обеспечения летнего отдыха детей.

# Государственная политика # Наталья Кочанова

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