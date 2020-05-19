Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков

Новости Беларуси. Жилье, благоустройство и поддержка пожилых. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента приняла более 30 звонков из всех регионов страны, больше всего – из Минска и столичной области. Значительная часть обращений коснулась социальной сферы: выплаты пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление.

Многие проблемы председатель Совета Республики решила сразу, связавшись с местными органами власти. Руководитель убеждена: ряд обращений, поступивших на телефонную линию, можно было разрешить на местном уровне. По отдельным вопросам Наталья Кочанова пообещала разобраться, выехав на место.