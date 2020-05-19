Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков

Новости Беларуси. Жилье, благоустройство и поддержка пожилых. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жилье, благоустройство и поддержка пожилых. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикер верхней палаты парламента приняла более 30 звонков из всех регионов страны, больше всего – из Минска и столичной области. Значительная часть обращений коснулась социальной сферы: выплаты пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление.
Многие проблемы председатель Совета Республики решила сразу, связавшись с местными органами власти. Руководитель убеждена: ряд обращений, поступивших на телефонную линию, можно было разрешить на местном уровне. По отдельным вопросам Наталья Кочанова пообещала разобраться, выехав на место.
На особом контроле председателя Совета Республики остаются проблемы многодетных семей, а также имущественные и земельные отношения, судебные споры.