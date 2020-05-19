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Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков

19 мая 2020 19:57
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Новости Беларуси. Жилье, благоустройство и поддержка пожилых. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков-1

Спикер верхней палаты парламента приняла более 30 звонков из всех регионов страны, больше всего – из Минска и столичной области. Значительная часть обращений коснулась социальной сферы: выплаты пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление.

Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков-4

Многие проблемы председатель Совета Республики решила сразу, связавшись с местными органами власти. Руководитель убеждена: ряд обращений, поступивших на телефонную линию, можно было разрешить на местном уровне. По отдельным вопросам Наталья Кочанова пообещала разобраться, выехав на место.

Наталья Кочанова во время прямой телефонной линии приняла более 30 звонков-7

На особом контроле председателя Совета Республики остаются проблемы многодетных семей, а также имущественные и земельные отношения, судебные споры.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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