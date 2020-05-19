В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок

Новости Беларуси. Как в нынешней эпидемиологической обстановке сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления всевозможных документов, а также снизить административную нагрузку на граждан, регламентирует указ, который 19 мая подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На три месяца продлевается срок действия целого ряда документов. Например, если справка действительна до 31 мая, этот период будет автоматически продлен до конца лета.

Правительство в ближайшее время опубликует перечень таких документов и процедур. Предполагается, что в него будут включены, в частности, выдача справки о состоянии здоровья, гражданского паспорта, водительского удостоверения. Сюда же могут попасть сертификаты на продукцию и услуги собственного производства, а также все процедуры с разрешением на размещение наружной рекламы.