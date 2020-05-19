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В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок

19 мая 2020 17:10
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Новости Беларуси. Как в нынешней эпидемиологической обстановке сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления всевозможных документов, а также снизить административную нагрузку на граждан, регламентирует указ, который 19 мая подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок-1

На три месяца продлевается срок действия целого ряда документов. Например, если справка действительна до 31 мая, этот период будет автоматически продлен до конца лета.  

В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок-4

Правительство в ближайшее время опубликует перечень таких документов и процедур. Предполагается, что в него будут включены, в частности, выдача справки о состоянии здоровья, гражданского паспорта, водительского удостоверения. Сюда же могут попасть сертификаты на продукцию и услуги собственного производства, а также все процедуры с разрешением на размещение наружной рекламы.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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