Прямой эфир

В Минске не будет выпускных вечеров, а аттестаты вручат 10 июня

19 мая 2020 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выпускных вечеров в Минске в 2020 году не будет. Торжественные мероприятия, которые традиционно проходят в начале июня, решено отменить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все ради безопасности учителей, родителей и учеников.

В Минске не будет выпускных вечеров, а аттестаты вручат 10 июня-1

При этом школам не запрещается провести собственный выпускной. Его формат учреждения выберут сами.

В то же время вручение аттестатов остается в силе. Церемонию назначили на 10 июня и при хорошей погоде проведут на воздухе.

В Минске не будет выпускных вечеров, а аттестаты вручат 10 июня-4

В 2020 году столичные школы покинут более 9,5 тысячи одиннадцатиклассников.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок
19 мая 2020 17:10

В Беларуси на три месяца продлят срок действия документов и справок

В автобусах Орши появилась возможность оплачивать проезд по QR-коду
19 мая 2020 15:00

В автобусах Орши появилась возможность оплачивать проезд по QR-коду

«Судно пересекло экватор». Что известно о возвращении на родину белорусских полярников, которые застряли в Антарктиде
19 мая 2020 13:10

«Судно пересекло экватор». Что известно о возвращении на родину белорусских полярников, которые застряли в Антарктиде