В Минске не будет выпускных вечеров, а аттестаты вручат 10 июня

Новости Беларуси. Выпускных вечеров в Минске в 2020 году не будет. Торжественные мероприятия, которые традиционно проходят в начале июня, решено отменить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все ради безопасности учителей, родителей и учеников.

При этом школам не запрещается провести собственный выпускной. Его формат учреждения выберут сами. В то же время вручение аттестатов остается в силе. Церемонию назначили на 10 июня и при хорошей погоде проведут на воздухе.