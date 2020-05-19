В автобусах Орши появилась возможность оплачивать проезд по QR-коду

Новости Беларуси. Оплатить проезд при помощи мобильного приложения «Оплати» можно и в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня сервис от резидента Парка высоких технологий компании LWO и «Белинвестбанка» работает уже в шести автобусах на трех маршрутах – № 1, 2 и 5. Дальше планируют подключить к системе весь городской автотранспорт Орши.

Это уже 12-й город в стране, включая все областные центры, где доступна такая услуга. Вскоре рассчитаться за проезд по QR-коду можно будет и в Новополоцке. Уже готовы внедрить систему автопарки Молодечно, Слуцка, Жодино и Солигорска.