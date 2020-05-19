В автобусах Орши появилась возможность оплачивать проезд по QR-коду

Новости Беларуси. Оплатить проезд при помощи мобильного приложения «Оплати» можно и в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оплатить проезд при помощи мобильного приложения «Оплати» можно и в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня сервис от резидента Парка высоких технологий компании LWO и «Белинвестбанка» работает уже в шести автобусах на трех маршрутах – № 1, 2 и 5. Дальше планируют подключить к системе весь городской автотранспорт Орши.
Это уже 12-й город в стране, включая все областные центры, где доступна такая услуга. Вскоре рассчитаться за проезд по QR-коду можно будет и в Новополоцке. Уже готовы внедрить систему автопарки Молодечно, Слуцка, Жодино и Солигорска.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Безналичные оплаты дешевле и более выгодны для страны в общей своей массе. Например, если бы в Минске стартовал наш проект, то даже 10 % товарооборота через нашу систему принесло бы в год стране около 450 тысяч рублей экономии. Это существенные суммы и кардиальные изменения процесса. Это, конечно же, более удобно для граждан, это более выгодно и легко.
Покупка электронных билетов – одна из возможностей мобильного сервиса «Оплати». Также без процентов и комиссий можно проводить оплаты через ЕРИП и рассчитываться по QR в кафе и магазинах.
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