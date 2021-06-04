Наталья Кочанова: «Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой»

Новости Беларуси. Большинство вопросов, которые сегодня белорусы адресуют представителям власти, должны решаться на местном уровне, а роль депутатов в работе с обращениями должна быть усилена. Об этом 4 июня говорили на выездном заседании президиума Совета Республики в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году только в Минский райисполком обратились более 12 тысяч человек. Среди тем, которые сегодня волнуют жителей района, землеустройство, строительство, ЖКХ и сельское хозяйство. А вот повторных обращений стало меньше. И это говорит о том, что диалог с властью налажен: многие вопросы и проблемы, озвученные на выездных приемах, прямых телефонных линиях и диалоговых площадках, удается решить. Сейчас в Беларуси идет работа над совершенствованием закона об обращении граждан, потому важна любая инициатива.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой именно в работе с населением. Это те люди, которых избирали их граждане, которые проживают на той территории, на которой избрали их. И, конечно, они как никто ближе всегда к людям. Они знают, что волнует сегодня в том или ином регионе граждан наших. Где-то надо отремонтировать дорогу, где-то качество питьевой воды. И эти люди должны быть постоянно на связи с людьми.