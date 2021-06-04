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«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?

04 июня 2021 22:02
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Новости Беларуси. В минском парке «Победа» дали старт новому трудовому семестру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?-1

Почти 900 учащихся и студентов уже приступили к работе. Сформировано 20 студотрядов различной направленности: строительные, сервисные, педагогические и многие другие. Символические путевки в трудовое лето ребятам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:
В мессенджере Telegram мы создали группу «Твой трудовой Минск», где ежедневно утром, в обед и вечером публикуем вакансии, где наша молодежь может трудоустроиться индивидуально. В прошлом году средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей, в этом году уже ребята некоторые получают больше, чем в прошлом году средняя заработная плата.

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?-7

Алексей Осинский, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:
Студотряд – это как семья. И возможность проявить себя где-то, и, конечно, для молодежи это подзаработать.

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?-10

Кристина Зданович, педагог-организатор Минского государственного энергетического колледжа:
У нас несколько отрядов. Мы, как всегда, закрываем ТЭЦ-3 – это отряд, который создан на базе нашей энергетической отрасли. Туда идут ребята-электрики старших курсов. Лагерь «Искра» подсобными рабочими, вожатыми. И это будет, наверное, Зеленстрой.

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?-13

Планируется, что этим летом в столице трудоустроят более 7 тысяч человек. В 2020 году получить рабочее место смогли 4,5 тысячи студентов.

# Студенты # общество # Владимир Кухарев # Роман Бондарук # Алексей Осинский # Кристина Зданович # Фотофакт

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