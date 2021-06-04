«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?

Новости Беларуси. В минском парке «Победа» дали старт новому трудовому семестру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 900 учащихся и студентов уже приступили к работе. Сформировано 20 студотрядов различной направленности: строительные, сервисные, педагогические и многие другие. Символические путевки в трудовое лето ребятам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

В мессенджере Telegram мы создали группу «Твой трудовой Минск», где ежедневно утром, в обед и вечером публикуем вакансии, где наша молодежь может трудоустроиться индивидуально. В прошлом году средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей, в этом году уже ребята некоторые получают больше, чем в прошлом году средняя заработная плата.

Алексей Осинский, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:

Студотряд – это как семья. И возможность проявить себя где-то, и, конечно, для молодежи это подзаработать.

Кристина Зданович, педагог-организатор Минского государственного энергетического колледжа:

У нас несколько отрядов. Мы, как всегда, закрываем ТЭЦ-3 – это отряд, который создан на базе нашей энергетической отрасли. Туда идут ребята-электрики старших курсов. Лагерь «Искра» подсобными рабочими, вожатыми. И это будет, наверное, Зеленстрой.