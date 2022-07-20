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Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Минске. Какие вопросы были самыми актуальными в этом году?

20 июля 2022 20:39
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Новости Беларуси. Парламентарии продолжают помогать белорусам в решении наболевших проблем. Так, личный прием граждан в Минске 20 июля 2022 года провела Наталья Кочанова. Традиционно людей было много. В столицу они ехали со всех уголков страны. Вопросы у населения самые разные. В первую очередь они касаются их качества жизни – сферы ЖКХ, транспортного сообщения, медицины и трудоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось и без гражданских инициатив.

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Минске. Какие вопросы были самыми актуальными в этом году?-1

Определить, кто прав, а кто виноват – задача не из легких, но несмотря на это, каждое обращение должно найти свое решение. Так и 20 июля 2022 года очередной прием Натальи Кочановой был многочисленным, как следствие, многочасовым.

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Минске. Какие вопросы были самыми актуальными в этом году?-4

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Граждане приезжают не только из столицы, несмотря на то, что прием проводится в городе Минске, но они приезжают практически со всех уголков нашей республики. Вопросы самые разные у населения: в первую очередь это вопросы, касающиеся их качества жизни. Это вопросы ЖКХ, транспортного сообщения, устройства детей в детские сады, школы, их трудовой деятельности. Но есть граждане, которые обращаются уже и для того, чтобы реализовать свой групповой, профессиональный интерес. То есть это вопросы, касающиеся деятельности предприятия и организации, садоводческих товариществ, сельских советов, и многие другие вопросы.

На этом внимание обращениям не закончится, далее контроль за их выполнением. Ведь важно не только выслушать, но и довести дело до конца. Каждый случай – пример исполнительской дисциплины на местах, и пока граждане просят помощи, значит, вопросы к местным властям имеют место быть.

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# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Екатерина Речиц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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