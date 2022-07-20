Казалось бы, причём здесь тренажёр? Узнали о главном скандале между жительницей Фаниполя и председателем сельсовета

Новости Беларуси. Парламентарии продолжают помогать белорусам в решении наболевших проблем. Так, личный прием граждан в Минске 20 июля 2022 года провела Наталья Кочанова. Традиционно людей было много. В столицу они ехали со всех уголков страны. Вопросы у населения самые разные. В первую очередь они касаются их качества жизни – сферы ЖКХ, транспортного сообщения, медицины и трудоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось и без гражданских инициатив.

На первый взгляд обычный уличный тренажер, в нашей стране таких впрок и в городах, и в весях. Но в деревне Волковичи Дзержинского района он стал своеобразным камнем преткновения. Уже третий год здесь разгораются споры на тему благоустройства местной спортплощадки. В попытке добиться наведения порядка Екатерина Богуш куда письма только не писала, но и тут и там ответ один: данный вопрос на контроле.

Владимир Лобоч, председатель Фанипольского сельского исполнительного комитета:

Проводились собрания, вели разговоры с людьми, говорили о том, что на сегодняшний день в том виде, как он имеется, его нужно только использовать и осваивать. Играть в футбол, играть в волейбол, играть в баскетбол. Если где-то надо подкоситься, убрать, привести в порядок траву, то не надо быть всегда иждивенцами и ждать, что кто-то сделает. Можно ведь это и сделать самому. Такой посыл председателя сельсовета устроил не многих. По словам местных жителей, если спорт – идеология государства, то и ответственность лежит на нем. В августе 2021 года жительница Волковичей Екатерина попала на прием к Наталье Кочановой. Председатель Совета Республики проблем в решении этого вопроса не увидела, даже больше, была искренне удивлена, почему власти с этим затянули.

Екатерина Богуш, жительница деревни Волковичи:

Уже после этого начали развиваться события, у нас появилась конструкция сзади. И в этом году, в апреле, проводилось собрание, на котором председатель Фанипольского сельсовета сказал, что будет оказано содействие в благоустройстве данной территории на сумму 3000 белорусских рублей.