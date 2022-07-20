«До обеда – больше всего на отделение «фармация». Какие специальности самые популярные в Витебском медицинском колледже?

Новости Беларуси. Стартовала приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа. 11-классники – до 12-го. Тем, кто будет получать образование на платной основе, документы можно подать до середины августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском медицинском колледже первый абитуриент подал документы на отделение «фармация». Это одна из популярных специальностей среди поступающих. К слову, в 2022 году на 34 места увеличен набор будущих фармацевтов и медсестер. Всего же колледж зачислит 214 абитуриентов.

Анжела Азарченкова, ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного медицинского колледжа:

«Сестринское дело» – ответственная профессия. Учитывая наши пандемии, сложность эпидемиологической ситуации, конечно, очень востребованы наши медицинские сестры. Что касается фармации – это наше элитное отделение. На сегодняшний день до обеда – больше всего на отделение «фармация», поэтому сегодня это востребовано, очень модно, популярно и абитуриенты, в буквальном смысле слова, «штурмуют» это отделение.

В приемной комиссии отмечают традиционно высокий балл у поступающих. В 2021 году он начинался от 8 и выше. Следить за ходом кампании можно в онлайн-режиме. Информация обновляется каждые три часа.