«До обеда – больше всего на отделение «фармация». Какие специальности самые популярные в Витебском медицинском колледже?
Новости Беларуси. Стартовала приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа. 11-классники – до 12-го. Тем, кто будет получать образование на платной основе, документы можно подать до середины августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебском медицинском колледже первый абитуриент подал документы на отделение «фармация». Это одна из популярных специальностей среди поступающих. К слову, в 2022 году на 34 места увеличен набор будущих фармацевтов и медсестер. Всего же колледж зачислит 214 абитуриентов.
Анжела Азарченкова, ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного медицинского колледжа:
«Сестринское дело» – ответственная профессия. Учитывая наши пандемии, сложность эпидемиологической ситуации, конечно, очень востребованы наши медицинские сестры. Что касается фармации – это наше элитное отделение. На сегодняшний день до обеда – больше всего на отделение «фармация», поэтому сегодня это востребовано, очень модно, популярно и абитуриенты, в буквальном смысле слова, «штурмуют» это отделение.
В приемной комиссии отмечают традиционно высокий балл у поступающих. В 2021 году он начинался от 8 и выше. Следить за ходом кампании можно в онлайн-режиме. Информация обновляется каждые три часа.
Александра Золотая, абитуриентка:
Почему именно мед? Заинтересовало. Как мечта!
Анастасия Золотая, мама абитуриентки:
Мама спать не будет до 12 августа. Будем переживать и болеть, чтобы поступили. Чтобы мечта сбылась. Хотелось бы очень этого. В семье второй медик, поэтому пускай будет два.
Одновременно для приема документов по всей стране свои двери распахнули почти 200 учреждений. В 2022 году среднее специальное образование получат почти 40 тысяч учащихся.
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