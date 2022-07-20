Началась приёмная кампания в Витебском техническом колледже. Сколько выпускников планируют набрать в 2022 году?

Новости Беларуси. Стартовала приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа. 11-классники – до 12-го. Тем, кто будет получать образование на платной основе, документы можно подать до середины августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебский государственный технический колледж очередь из поступающих и родителей выстроилась еще до начала работы приемной комиссии. Учреждение одно их самых крупных в Северном регионе. На первый курс здесь планируют набрать более полтысячи учащихся.

Анастасия Балбышева, абитуриентка:

Я поступаю на техника-архитектора, потому что я закончила художественную школу. Мне нравится рисовать и строить чертежи. Хочу работать во благо городу. Строить дома, значимые здания.

В семье Канцыр решили основать строительную династию. Отец Станислава заканчивал этот же Витебский колледж. Теперь подавать документы привел и сына.