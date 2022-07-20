Началась приёмная кампания в Витебском техническом колледже. Сколько выпускников планируют набрать в 2022 году?
Новости Беларуси. Стартовала приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа. 11-классники – до 12-го. Тем, кто будет получать образование на платной основе, документы можно подать до середины августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебский государственный технический колледж очередь из поступающих и родителей выстроилась еще до начала работы приемной комиссии. Учреждение одно их самых крупных в Северном регионе. На первый курс здесь планируют набрать более полтысячи учащихся.
Анастасия Балбышева, абитуриентка:
Я поступаю на техника-архитектора, потому что я закончила художественную школу. Мне нравится рисовать и строить чертежи. Хочу работать во благо городу. Строить дома, значимые здания.
В семье Канцыр решили основать строительную династию. Отец Станислава заканчивал этот же Витебский колледж. Теперь подавать документы привел и сына.
Семен Канцыр, отец абитуриента:
Он, конечно, начал с самых низов. Закончил сначала профессионально-техническое образование, теперь вот будем пробовать поступить на ту же специальность. Надеюсь, что когда-то в будущем он превратиться в стоящего специалиста и сможет заменить меня и привнести свой вклад в строительство.
Одновременно для приема документов по всей стране свои двери распахнули почти 200 учреждений. В 2022 году среднее специальное образование получат почти 40 тысяч учащихся.
Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж – подробнее здесь.