В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду

В Минске идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется качеству работ по техобслуживанию, техническому состоянию инженерных коммуникаций, внутренних систем теплопотребления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Минске на регистрацию паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии уже подано около 600 заявок. Их можно оставить как в письменной форме, так и через единый портал электронных услуг. Успешно ведутся и другие работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях: утепляются фасады, ремонтируют кровли и ведут остекление мест общего пользования.

Сабина Маркевич, инспектор энергогазинспекции № 2 Минской МРО по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора:

Зарегистрированы 13 паспортов готовности теплоисточников, а также 235 паспортов готовности организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, что составляет порядка 54 и 29 % соответственно.