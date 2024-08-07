В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду

В Минске идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется качеству работ по техобслуживанию, техническому состоянию инженерных коммуникаций, внутренних систем теплопотребления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется качеству работ по техобслуживанию, техническому состоянию инженерных коммуникаций, внутренних систем теплопотребления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Минске на регистрацию паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии уже подано около 600 заявок. Их можно оставить как в письменной форме, так и через единый портал электронных услуг. Успешно ведутся и другие работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях: утепляются фасады, ремонтируют кровли и ведут остекление мест общего пользования.
Сабина Маркевич, инспектор энергогазинспекции № 2 Минской МРО по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора:
Зарегистрированы 13 паспортов готовности теплоисточников, а также 235 паспортов готовности организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, что составляет порядка 54 и 29 % соответственно.
Напомним, зарегистрировать паспорта готовности необходимо до 20 августа. К 1 сентября все потребители, а их в столице более 3 тысяч, должны получить соответствующие документы.