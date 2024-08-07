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В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду

07 августа 2024 18:15
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В Минске идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется качеству работ по техобслуживанию, техническому состоянию инженерных коммуникаций, внутренних систем теплопотребления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду-1

Так, в Минске на регистрацию паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии уже подано около 600 заявок. Их можно оставить как в письменной форме, так и через единый портал электронных услуг. Успешно ведутся и другие работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях: утепляются фасады, ремонтируют кровли и ведут остекление мест общего пользования.

В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду-4

Сабина Маркевич, инспектор энергогазинспекции № 2 Минской МРО по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора:
Зарегистрированы 13 паспортов готовности теплоисточников, а также 235 паспортов готовности организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, что составляет порядка 54 и 29 % соответственно.

В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду-7

Напомним, зарегистрировать паспорта готовности необходимо до 20 августа. К 1 сентября все потребители, а их в столице более 3 тысяч, должны получить соответствующие документы.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Новости Минска и Минской области

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