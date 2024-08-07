Белорусская школьная форма – выяснили, какие модели появились в 2024-м
Подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Ярмарки и секции магазинов со школьными товарами уже работают по всей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь предлагают не только канцелярские товары, но и школьную форму и обувь. К слову, цены в этом сезоне практически не выросли. Средняя стоимость комплекта школьной одежды составляет от 120 до 600 рублей, включая обувь. И выбор есть. Представлено более 300 моделей. И все отечественного производства.
О том, на чем в 2024 году сделали акцент и какие новые модели появились, в материале Ангелины Шигалевой.
Юбки, брюки, сарафаны, жилеты и джемперы. На полках магазинов широкая школьная коллекция. Выбор представлен для всех возрастов. Все отечественного производства. Ткани только натуральные. Изготовители постарались. Для них август – горячая пора.
Наталья Кулеш, директор швейного предприятия:
Каждый год мы предлагаем определенные коллекции в продажу. Перечень ассортимента разноплановый. Все модели друг с другом взаимозаменяемые. Можно прийти в наш магазин, приобрести верхнюю часть жакет, жилет и подобрать к нему же брюки из той же ткани.
Коллекции школьной одежды разрабатывают системно. При создании эскизов дизайнеры берут во внимание все: не только особенности телосложения, подвижность, но и моду. Так, тенденция нынешнего школьного сезона – это укороченные пиджаки, съемные воротники и свободного кроя брюки.
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