Белорусская школьная форма – выяснили, какие модели появились в 2024-м

Подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Ярмарки и секции магазинов со школьными товарами уже работают по всей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь предлагают не только канцелярские товары, но и школьную форму и обувь. К слову, цены в этом сезоне практически не выросли. Средняя стоимость комплекта школьной одежды составляет от 120 до 600 рублей, включая обувь. И выбор есть. Представлено более 300 моделей. И все отечественного производства.

О том, на чем в 2024 году сделали акцент и какие новые модели появились, в материале Ангелины Шигалевой.