Более 1,7 млн тонн зерна с учётом рапса собрали в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области завершается массовая уборка зерновых. Сейчас в закромах уже 1 миллион 763 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Некоторые районы успешно справились с задачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приближаются к финишу и солигорские аграрии. Они убрали 91 % площадей, намолочено более 66 тысяч тон. Средняя урожайность составляет 34 центнера с гектара. Здесь уборку завершили в четырех хозяйствах. И каравай весомее, чем в прошлом году. Так, в сельхозпредприятии «Краснодворцы» с 1651 гектара собрали около 9 тысяч тонн зерна. Урожайность – 57,4 центнера с гектара.

Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:

Благодаря слаженности работы специалистов, профессионализму механизаторов, комбайнеров, водителей под чутким руководством руководителя уборку мы завершили в сжатые сроки. В основном наш урожай, если брать по рапсу, мы оставляем рапс у себя, у нас сегодня переработка рапса, мы получаем жмых, масло идет на реализацию, жмых остается на корм скоту. Зерновые – выполняем госзаказ. 1900 тонн пшеницы. Остальные зерновые согласно потребности хозяйства остаются у себя в закромах.

Параллельно с уборочной ведут и сев озимого рапса. По темпам Минская область в лидерах. Здесь засеяли более 10 % площадей.