Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 27 апреля

Новости Беларуси. Держать руку на пульсе. Помощь в решении проблем населения остается приоритетом в работе сенаторов. Регулярно проводятся встречи с парламентариями, прямые телефонные линии, принимаются электронные обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 апреля у белорусов будет возможность задать интересующие вопросы председателю Совета Республики. Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Чтобы попасть на встречу, необходима предварительная запись. Она будет осуществляться 21 и 26 апреля в рабочие часы. Номера телефонов – на экране.