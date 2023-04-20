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Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 27 апреля

20 апреля 2023 08:34
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Новости Беларуси. Держать руку на пульсе. Помощь в решении проблем населения остается приоритетом в работе сенаторов. Регулярно проводятся встречи с парламентариями, прямые телефонные линии, принимаются электронные обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 27 апреля-1

27 апреля у белорусов будет возможность задать интересующие вопросы председателю Совета Республики. Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Чтобы попасть на встречу, необходима предварительная запись. Она будет осуществляться 21 и 26 апреля в рабочие часы. Номера телефонов – на экране.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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