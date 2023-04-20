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Во Франции растут показатели преступности

20 апреля 2023 07:49
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Новости Франции. Во Франции растет количество преступлений. Эксперты связывают это с затянувшимися протестами в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции растут показатели преступности-1

Так, во время очередного шествия в Ренне злоумышленники вынесли из местного бутика золотые слитки и монеты. Их общая стоимость, по оценкам специалистов, составляет около 25 тысяч евро. Известно, что налетчиков было двое. Им удалось сбежать с места преступления, сейчас их разыскивает полиция. Манифестации в Ренне неоднократно заканчивались столкновениями активистов с правоохранителями. Теперь установить, кто разбил витрины магазина, протестующие или воры, удастся вряд ли. 

# Акции протеста # общество # Новости Франции # Фотофакт

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