Во Франции растут показатели преступности

Так, во время очередного шествия в Ренне злоумышленники вынесли из местного бутика золотые слитки и монеты. Их общая стоимость, по оценкам специалистов, составляет около 25 тысяч евро. Известно, что налетчиков было двое. Им удалось сбежать с места преступления, сейчас их разыскивает полиция. Манифестации в Ренне неоднократно заканчивались столкновениями активистов с правоохранителями. Теперь установить, кто разбил витрины магазина, протестующие или воры, удастся вряд ли.