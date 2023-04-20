Новости Беларуси. Еще один день, чтобы определиться. Сегодня, 20 апреля, завершается регистрация на централизованный экзамен. Проверка уровня выпускников в такой форме в нынешнем году организуется впервые, но по форме и сложности задания схожи с ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты потребуются, чтобы стать обладателем аттестата об общем среднем образовании. Экзамен предполагается по белорусскому или русскому языку на выбор и еще одному предмету в зависимости от предпочтений. После централизованного испытания – ЦТ и подача документов в вузы и ссузы. Таким образом, вступительная кампания – 2023 набирает обороты. В начале недели Президент подписал Указ «О контроле за проведением вступительной кампании». Согласно документу, создана государственная комиссия. Цель – обеспечить защиту прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования.