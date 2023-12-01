Наталья Кочанова посетила заседание коллегии МВД

Наряду с созданием должных условий для работы избирательных участков и готовностью пресекать провокации, важнейшая задача предстоящей электоральной кампании – обеспечить безопасность представителей избирательных комиссий. На это обратила внимание председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова в ходе заседания коллегии МВД, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждалась подготовка к единому дню голосования, а также деятельность оперативно-дежурных служб. Перед правоохранителями стоят задачи принять непосредственное участие в подготовке и проведении выборов. Наталья Кочанова отметила, что референдум 2022 года показал наличие у органов внутренних дел четкого алгоритма действий во время подобных кампаний. Для того чтобы избирательный процесс 2024 года прошел успешно, необходимо провести ряд мероприятий.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Избирательная кампания в нашей стране проводится всегда очень массово. Конечно, создается большое количество участковых комиссий, которые будут работать в местах проведения выборов. Поэтому все должно пройти слаженно, организовано. Самое главное, чтобы не было никаких эксцессов. Поэтому правоохранительные органы должны сработать очень четко.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В плановом порядке проводится подготовка к избирательной кампании. Это и слаживание личного состава, обследование предполагаемых избирательных участков, которые будут задействованы, помещения, это и установка видеонаблюдения. Но самое главное – готовность личного состава.

Для поддержания правопорядка на улицах в столице, областных и районных центрах будут сформированы дополнительные патрульные наряды и группы быстрого реагирования.