Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу

1 декабря, в день рождения великого полководца маршала Советского Союза Георгия Жукова, управление Следственного комитета по Минску приняло в свои ряды молодых сотрудников, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Заветные слова присяги, которая сопровождает каждого, кто решил носить погоны, произносились в присутствии товарищей, старших офицеров и близких. 22 молодых сотрудника под сводами музея Великой Отечественной войны клятвенно пообещали безукоризненно руководствоваться принципам Следственного комитета, где во главе угла «Закон, Справедливость, Отечество».

Антон Ковалевич, следователь Фрунзенского района Минска:

Я еще определился с выбором, когда учился в университете на втором курсе, когда мы изучали уголовное право. К нам приходили с профориентационного мероприятия, мне очень понравилось, меня впечатлило разнообразие работы следователя. То, как он, постоянно изучая новые дела, может совершенствовать свои знания. Я подумал, что это хороший вариант для развития, что каждый уважающий себя мужчина должен уметь защитить граждан, отстоять интересы граждан, служить Республике Беларусь, своей родной стране.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Это элемент выстроенной модели патриотического воспитания молодежи – принятие присяги в этом месте и именно в этот день. Поскольку мы вспоминаем четырежды героя Советского Союза, кавалера двух орденов Победы, руководителя операции «Багратион» по освобождению белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого офицера это значимый день, который они запомнят на всю жизнь.