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Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу

01 декабря 2023 12:35
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1 декабря, в день рождения великого полководца маршала Советского Союза Георгия Жукова, управление Следственного комитета по Минску приняло в свои ряды молодых сотрудников, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу-1

Заветные слова присяги, которая сопровождает каждого, кто решил носить погоны, произносились в присутствии товарищей, старших офицеров и близких. 22 молодых сотрудника под сводами музея Великой Отечественной войны клятвенно пообещали безукоризненно руководствоваться принципам Следственного комитета, где во главе угла «Закон, Справедливость, Отечество».

Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу-4

Антон Ковалевич, следователь Фрунзенского района Минска:
Я еще определился с выбором, когда учился в университете на втором курсе, когда мы изучали уголовное право. К нам приходили с профориентационного мероприятия, мне очень понравилось, меня впечатлило разнообразие работы следователя. То, как он, постоянно изучая новые дела, может совершенствовать свои знания. Я подумал, что это хороший вариант для развития, что каждый уважающий себя мужчина должен уметь защитить граждан, отстоять интересы граждан, служить Республике Беларусь, своей родной стране.

Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу-7

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Это элемент выстроенной модели патриотического воспитания молодежи – принятие присяги в этом месте и именно в этот день. Поскольку мы вспоминаем четырежды героя Советского Союза, кавалера двух орденов Победы, руководителя операции «Багратион» по освобождению белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого офицера это значимый день, который они запомнят на всю жизнь.

Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу-10

Торжественная присяга в день рождения маршала Жукова – это дань уважения нынешнего поколения офицеров подвигу Советского народа, а также надежда на то, что они твердо будут стоять на защите интересов белорусского общества.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Евгений Архиреев # Фотофакт

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