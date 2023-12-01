Польские фанаты устроили побоище в британском Бирмингеме

Польские болельщики устроили настоящее побоище в британском Бирмингеме. Они приехали туда, чтобы поддержать свою команду в матче против английского клуба, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Однако не смогли попасть на стадион, так как организаторы игры сократили для них количество билетов до тысячи. Это вызвало ярость фанатов, и они стали громить все на своем пути. В прибывшую на место полицию полетели бутылки и зажженные фаеры. Ранения получили трое правоохранителей, один из них с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Задержано около 40 зачинщиков беспорядков. Впрочем, польские болельщики уже прославились своим неспортивным поведением. В октябре они устроили масштабные беспорядки в Нидерландах.