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В белорусской армии учебный год объявлен «Годом полевой выучки»

01 декабря 2023 13:33
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В белорусской армии нынешний учебный год объявлен «Годом полевой выучки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской армии учебный год объявлен «Годом полевой выучки»-1

При формировании плана боевой подготовки учитывался опыт современных вооруженных конфликтов. С первых дней личный состав приступит к интенсивной боевой учебе и продолжит осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники.

В белорусской армии учебный год объявлен «Годом полевой выучки»-4

Игорь Гегельский, командир механизированной бригады:
Министром обороны объявлен данный год «Годом полевой выучки». Конечно, это все накладывает свои отпечатки. В первую очередь, в ходе учебного года у нас будет проведен ряд тактических учений уровня рота – батальон. Венцом учебного года будет проведение тактического учения со всей бригадой.

Все мероприятия боевой подготовки в первую очередь имеют практическую направленность. Главная цель – обеспечить военную безопасность государства.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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