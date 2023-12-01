В белорусской армии учебный год объявлен «Годом полевой выучки»

При формировании плана боевой подготовки учитывался опыт современных вооруженных конфликтов. С первых дней личный состав приступит к интенсивной боевой учебе и продолжит осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники.

Игорь Гегельский, командир механизированной бригады:

Министром обороны объявлен данный год «Годом полевой выучки». Конечно, это все накладывает свои отпечатки. В первую очередь, в ходе учебного года у нас будет проведен ряд тактических учений уровня рота – батальон. Венцом учебного года будет проведение тактического учения со всей бригадой.

Все мероприятия боевой подготовки в первую очередь имеют практическую направленность. Главная цель – обеспечить военную безопасность государства.