Наталья Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат

О вопросах, которые волнуют людей в регионах, и важных темах, которые требуют решения на местах. Именно в такой плоскости 7 февраля была рабочая поездка Натальи Кочановой по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнула глава Совета Республики, программа поездки сформирована по итогам встреч доверенных лиц главы государства с трудовыми коллективами. И это был действительно важный социальный срез в электоральный период, на что обратил внимание недавно Президент. Одна из локаций – Полоцкий молочный комбинат. Именно здесь прозвучал вопрос о непростом экономическом положении предприятия, а также необходимости принятия решения. Именно поэтому совещание здесь прошло в широком составе. На место выехали члены Президиума Совета Республики. Как отметила Наталья Кочанова, по итогам обсуждения будет сделан доклад Президенту страны о сложившейся на предприятии ситуации и путях ее нормализации.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тяжелая экономическая ситуация на этом предприятии. Необходимо принятие решений. Поэтому мы с членами Президиума Совета Республики выехали сегодня сюда, дабы посмотреть, какая реально складывается ситуация экономическая, чем можно помочь сегодня, какие нужно принимать решения, для того чтобы поддержать этот коллектив. Коллектив очень хороший. Продукция, которая выпускается на этом предприятии, очень хорошая. Она пользуется спросом у потребителей.

Из 32 молочных комбинатов в стране, пожалуй, самая сложная ситуация – на Полоцком. Наблюдается серьезный дефицит сырья. Как решить эту ключевую проблему, также обсуждали на встрече. Есть планы технической модернизации молочного комбината. К тому же продукция, которую выпускает предприятие, узнаваема не только в нашей стране, но за ее пределами. Работники хотят сохранить комбинат, а власть готова в этом помочь. Сейчас необходимо выверенное эффективное решение.