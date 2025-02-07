Воскресенский: USAID выделила на раскачивание ситуации в Беларуси более 140 млн долларов

Громкое фиаско американского агентства USAID с подачи нового хозяина Белого дома – и этот факт весьма показательный – день ото дня обрастает все новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши коллеги-журналисты, пытаясь распутать клубок финансовых трат USAID, потянули за ниточки, которые прямо или косвенно связывали этот американский денежный мешок с белорусской оппозицией. Несмотря на то, что USAID закрыло белорусский офис в 2021 году, работа все равно продолжилась. В ноябре 2023-го посольство США в Литве опубликовало объявление о поиске сотрудников для офиса USAID Belarus в Вильнюсе. И уже в 2024 году по этой линии на Беларусь было выделено более 30 миллионов долларов. Львиная доля средств – более 17 миллионов, то есть больше половины – предназначалась на статью расходов «Демократия, права человека и управление». Вторая по величине графа – «Мир и безопасность». Здесь около 8 миллионов, далее «Экономическое развитие» – 2,8. И графа «Различные программы поддержки» – более 2,5 миллиона. Где именно осели эти деньги только в прошлом году – вопрос риторический!

А еще американское агентство искусно обходит национальные барьеры, как фокусник, маскируя манипуляции различными вывесками. Несмотря на то, что в Беларуси запрещено финансирование политических партий из-за рубежа, США выделяли деньги и на это. И USAID и здесь работало через так называемый консорциум по укреплению выборов и политических процессов. Всего за 2 года (2019-й и 2020-й) USAID выделило на «Демократию, многопартийность и обеспечение свободы СМИ» в Беларуси 8,5 миллиона долларов. Из них более 3 как раз получил тот самый консорциум. Нужно отметить, USAID активно развивало сеть посредников для работы в странах и регионах. И вот одна из таких прокладок, тоже с благозвучным названием, «Национальный фонд в поддержку демократии». Судя по описанию на сайте организации, деньги по этой линии направлялись беглым и оппозиционным медиа, которые находятся вне белорусской территории. Иными словами, в достижении цели все средства хороши. Вернее, были хороши. Ну а сейчас, как говорится, маски сорваны – занавес.