Миорскому мясокомбинату быть – Кочанова посетила предприятие и встретилась с коллективом
Миорскому мясокомбинату быть. Предприятие, которое хотели реорганизовать, – сегодня показывает хорошую рентабельность и перспективы. Оно продолжит работу, заверила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личного общения с представителями власти сотрудники ждали давно. А этот визит фактически стал ответом на обращения самих работников комбината в парламент. Люди переживали за свои рабочие места, будущее производителя и всего Миорского края. Но теперь на все свои вопросы получили справедливый ответ. Модернизация комбинату все же нужна.
Анатолий Немененок, товаровед ОАО «Миорский мясокомбинат»:
Мы получили заверение о том, что нашему предприятию существовать, развиваться, выпускать продукцию, как можно больше реализовывать, с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому коллектив вдохновлен, воодушевлен этой встречей.
Миорский мясокомбинат – предприятие с большой историей. Вскоре отметит 60-летие основания. Встречает юбилей немного в новом амплуа, меняя стратегию работы. Улучшается и материально-техническая база. Введен в эксплуатацию холодильник для заморозки и хранения мясопродуктов, успешно работает новый участок для обвалки говядины и свинины.
Жанна Кураш, главный экономист ОАО «Миорский мясокомбинат»:
Предприятие в 2024 году показало достаточно стабильную работу. Мы получили достаточно высокую прибыль от реализации, порядка 8 миллионов. Дальше мы хотим модернизировать наше убойное отделение. Также мы хотим обновить нашу технологическую базу колбасного участка, чтобы мы могли расширить производство колбасных изделий, увеличить их.
Предприятие производит более 200 наименований колбасных изделий и копченостей. Около половины из них идет на экспорт. Постоянный покупатель – Россия, но благодаря технологии заморозки говядины, могут поставлять мясо даже в страны Африки.