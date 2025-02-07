Миорскому мясокомбинату быть – Кочанова посетила предприятие и встретилась с коллективом

Миорскому мясокомбинату быть. Предприятие, которое хотели реорганизовать, – сегодня показывает хорошую рентабельность и перспективы. Оно продолжит работу, заверила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личного общения с представителями власти сотрудники ждали давно. А этот визит фактически стал ответом на обращения самих работников комбината в парламент. Люди переживали за свои рабочие места, будущее производителя и всего Миорского края. Но теперь на все свои вопросы получили справедливый ответ. Модернизация комбинату все же нужна.

Анатолий Немененок, товаровед ОАО «Миорский мясокомбинат»:

Мы получили заверение о том, что нашему предприятию существовать, развиваться, выпускать продукцию, как можно больше реализовывать, с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому коллектив вдохновлен, воодушевлен этой встречей. Миорский мясокомбинат – предприятие с большой историей. Вскоре отметит 60-летие основания. Встречает юбилей немного в новом амплуа, меняя стратегию работы. Улучшается и материально-техническая база. Введен в эксплуатацию холодильник для заморозки и хранения мясопродуктов, успешно работает новый участок для обвалки говядины и свинины.