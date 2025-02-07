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Король Саудовской Аравии поздравил Лукашенко с победой на выборах

07 февраля 2025 16:44
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления по случаю победы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король Саудовской Аравии поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд, Король Саудовской Аравии:
Мы рады передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания успехов и удачи, а дружественному белорусскому народу – дальнейшего прогресса и процветания. 

Пользуясь случаем, еще раз хотим подчеркнуть особенные отношения между нашими двумя дружественными странами и народами, которые мы стремимся укреплять и развивать во всех областях.

Поздравление с победой на выборах Президенту Беларуси также поступило от наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии.

# Выборы в Беларуси # Международное сотрудничество

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