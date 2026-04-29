Экспорт белорусских товаров в Африку планируют увеличить до $1,5 млрд

Совершенно очевидно, что Танзания – это еще один шаг и еще одна перспективная точка опоры Минска на жарком континенте. Тем более что и в Минске, и в Додоме (танзанийской столице) на эти процессы смотрят по схожим геополитическим принципам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Танзания переходят к запуску конкретных экономических проектов.

В подтверждение синхронности этих взглядов недавняя церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости. Именно тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь видит в Танзании надежного и перспективного партнера в регионе Восточной Африки, а основой наших отношений может и должна стать прагматичная экономика.

«Двери для вас в Беларуси открыты». Президент принял верительные грамоты послов.

К слову, в тот день белорусского лидера «попросили верить», а именно в этом смысл дипломатической церемонии, представители пяти африканских государств. А это и есть подтверждение готовности к тому самому диалогу на равных. Эта формулировка – «диалог на равных» – суть всей нашей стратегии на этом континенте и, если хотите, ее главная движущая сила. Ну а где же дорожная карта, причем для двухстороннего движения? А вот свежая ее версия.

Программу действий, или, по сути, пошаговый план по развитию сотрудничества со странами Африки до 2030-го, этой весной утвердили в белорусском правительстве. Важнейший ее момент – приоритизация государств. В этом смысле из 54 стран Африки сформировано три категории: те самые «опорные точки» (их у нас все больше), а еще перспективные государства и страны точечных инициатив. Все это, разумеется, исходя из нашего политического бэкграунда и портфеля совместных проектов. Что есть мерило?

В экономическом смысле – показатели экспорта белорусских товаров и услуг в страны Африки. И здесь к 2030-му поднимаем планку наших продаж до уровня в 1,5 миллиарда долларов. «Африка для Беларуси – это рынок будущего, и здесь нужно активно завоевывать свои ниши». Вспомним этот стержневой посыл Президента на недавнем масштабном совещании по нашей стратегии на континенте. А чем же Африка так привлекательна?

Кроме того, что это «мировая кладовая», это еще и непаханое поле для совместных проектов. В этом контексте своеобразным эталоном можно назвать программу механизации сельского хозяйства Зимбабве. Алгоритм отработан. По этой схеме может двигаться и в другие государства.

И здесь важно не упустить момент, чтобы потом не запрыгивать в последний вагон, учитывая стремительно растущий мировой интерес к жаркому континенту, в том числе и со стороны наших стратегических партнеров. Так, Москва в этом году примет уже третий масштабный саммит «Россия – Африка». А Китай уже на этой неделе с 1 мая отменит пошлины на товары из 53 стран Африки, фактически открывая полуторамиллиардный рынок Поднебесной. Так может, нам впору говорить о совместной коллективной стратегии на этом континенте?