Лукашенко: должно быть дешево и функционально! Как развивается АПК Гомельской области?

В Беларуси засеяли более половины площадей яровых культур – это свыше 1 миллиона 250 тысяч гектаров. По данным Минсельхозпрода, в лидерах Гродненская область, там засеяно свыше 62 % площадей. Далее следует Брестчина, где высадили более 60 % яровых. Замыкает тройку Витебский регион – там засеяно около 58 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А предприятия Гомельской области перешли к массовому севу кукурузы. В этом сезоне под стратегическую для местного животноводства культуру отведут около 300 тысяч гектаров. Техника уже вышла на поля во всех районах региона. Помимо кукурузы, в области активно возделывают картофель. Его посадки развернулись в 11 районах, а общая площадь сельхозугодий под эту культуру превысила 2 тысячи гектаров. В Гомельской области успешно завершен сев ранних яровых зерновых. Накануне, во время большой командировки по юго-востоку страны, Президент прямо указал: залог успеха на земле – в железной дисциплине и умении подстраиваться под капризы природы. Александр Лукашенко подчеркнул, что Гомельская область в силу климата должна быть на шаг впереди, используя каждое «окно» погоды для работы в полях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. Почва готова, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом, на следующей неделе обещают же у нас потепление резкое. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, оно выстрелит при активном потеплении. Тянуть уже не надо. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный нормальный план для урожая, надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Положено к этому времени – умрите, но сделайте. Пусть ночью сеют.

От того, как оперативно и качественно зерно ляжет в почву сегодня, напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Однако фундамент этой стабильности не только в полных закромах, но и в эффективности животноводства. Современные молочно-товарные комплексы становятся ключевыми точками роста. Александр Лукашенко не раз подчеркивал: строить для скота нужно дешево, функционально и без архитектурных излишеств.

Лучшие образцы глава государства поручил тиражировать по всей стране. В хозяйстве «Холмеч» Речицкого района возводят уже пятый профилакторий. Первые построили еще в 2025 году по собственному проекту. В общей сложности в комфортных условиях будут содержаться более 350 телят – предприятие полностью закроет потребность в местах для молодняка. Объекты работают по принципу «пусто – занято», внутри устроены боксы на колесиках, благодаря чему помещения легко чистятся техникой. Строго соблюдается температурный режим и рацион. Эффективность такого метода уже сказалась на результатах работы.

Михаил Криштапович, директор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Холмеч»:

Минимизирован падеж, хороший привес, потому что условия. Мы подумали, как создать, чтобы практически не было ручного труда, было комфортно людям работать и зимой, и летом, в погоду, непогоду. Ну, естественно, и животным, поэтому у них и привес не менее 900 грамм до 2 месяцев. В 2026 году в регионе возведут 160 новых профилакториев для телят. Их общая вместимость – больше 26 тысяч голов. На 130 комплексах уже дали старт стройке: идут бетонные и строительно-монтажные работы. Основной упор делают именно на простые технологичные решения, которые прошли проверку практикой. Хозяйский подход сегодня в приоритете по всей республике. Глава государства, осматривая накануне современные молочно-товарные комплексы и профилактории для телят, подчеркнул: условия содержания – это хорошо, но строительство таких объектов нужно удешевлять.

Александр Лукашенко:

Зачем строить в два раза дороже? Я не знаю, но Юрий Викторович, даже Николай Николаевич помнит, какие были раньше телятники. Сохранность телят была нормальная, но строить в два раза дороже вот такие дворцы – все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при -30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Но я так и не понял, что мы будем строить. Я что сюда приехал? Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс. Может, в какой-то степени как образец. Ну, конечно, это долговечно. Это долговечно. Но деревянный у нас... Сгниет лес на опушке. Поэтому распилите и сделайте телятник. Он простоит на 20 % меньше, чем этот. Вот я о чем думал. Это у меня философия была. Поэтому нужно просчитать цену, где возьмем деньги. Есть у Назарова с Шерстневым деньги бешеные – пусть строят. Ко мне не ходите. Я умею считать деньги. Наверное, и ты тоже. От земли. И это важно для тебя. Поэтому должны быть дешевые и технологичные. Ну вот раньше у нас деревянные там были и прочее. Ну так я помню, мать работала какое-то время телятницей, мы там вручную вилами выбрасывали навоз. На глубокой подстилке телятки стояли. Ну и, естественно, люди за теленка получали какие-то деньги и жестоко за это отвечали (подробнее).

Вопрос стоимости напрямую связан с эффективностью, о которой жестко говорил Президент еще в феврале. Во время внеплановой проверки в Логойском районе глава государства обращал внимание на недопустимость бесхозяйственности. Тогда темой номер один стал падеж скота. Глава государства прямо предупредил ответственных лиц: «За телят головой ответите».