Лучшие в своем деле! Кто удостоился занесения на Республиканскую доску Почета?

Традиции накануне Праздника Труда – 1 Мая – называть те предприятия, те трудовые коллективы, те регионы, которыми гордится вся страна, чьи успехи в социально-экономическом развитии признаны на самом высоком уровне. Речь об обновленной Республиканской доске Почета, которую открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алеся Иванова о настоящих героях нашего времени.

От аграрных комплексов, обеспечивающих страну свежими продуктами, до высокотехнологичных производств, где рождаются прорывные решения. На Республиканской доске Почета имена, известные каждому, и те, чья работа протекает под грифом «секретно». 140-й ремонтный завод – единственное предприятие в стране, где дают вторую жизнь военной технике. Производство возникло в суровые годы Великой Отечественной. Первый в мире мобильный завод по ремонту танков заработал в мае 1943 года. А спустя 8 десятилетий здесь восстанавливают до 90 % ресурса военно-промышленного комплекса страны.

Константин Трушинский, заместитель директора 140-го ремонтного завода:

Это единственное предприятие в Республике Беларусь, занимающееся модернизацией и ремонтом вооружения военной техники в качестве бронетанковой. Поэтому это предприятие, которое разрабатывает, модернизирует и внедряет в эксплуатацию новые образцы вооружения.

В числе победителей не только те, кто заботится о военной безопасности, но и воздушной. Впервые на галерее славы – предприятие, обеспечивающее четкую и бесперебойную работу по координации полетов над нашей страной. К слову, через воздушное пространство Беларуси проходят маршруты более 130 авиакомпаний из 30 государств.

Екатерина Каминская, председатель профсоюзного комитета предприятия «Белаэронавигация»:

Предприятие на самом деле уникальное. Мы предоставляем аэронавигационные услуги. То есть все воздушные суда, которые входят в наше суверенное воздушное пространство над Республикой Беларусь, получают сервис, аэронавигационное обслуживание.

Традиционно на доске Почета и те, кто держит руку на пульсе нашего здоровья. Лучшими медучреждениями страны стали Брагинская ЦРБ, Могилевский лечебно-диагностический центр и 16-я детская поликлиника. Неизменный приоритет госполитики – и социальная сфера. Только за последнюю пятилетку в стране ввели более 300 объектов социально-культурного блока.