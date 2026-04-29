Лучшие в своем деле! Кто удостоился занесения на Республиканскую доску Почета?
Традиции накануне Праздника Труда – 1 Мая – называть те предприятия, те трудовые коллективы, те регионы, которыми гордится вся страна, чьи успехи в социально-экономическом развитии признаны на самом высоком уровне. Речь об обновленной Республиканской доске Почета, которую открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алеся Иванова о настоящих героях нашего времени.
От аграрных комплексов, обеспечивающих страну свежими продуктами, до высокотехнологичных производств, где рождаются прорывные решения. На Республиканской доске Почета имена, известные каждому, и те, чья работа протекает под грифом «секретно».
140-й ремонтный завод – единственное предприятие в стране, где дают вторую жизнь военной технике. Производство возникло в суровые годы Великой Отечественной. Первый в мире мобильный завод по ремонту танков заработал в мае 1943 года. А спустя 8 десятилетий здесь восстанавливают до 90 % ресурса военно-промышленного комплекса страны.
Константин Трушинский, заместитель директора 140-го ремонтного завода:
Это единственное предприятие в Республике Беларусь, занимающееся модернизацией и ремонтом вооружения военной техники в качестве бронетанковой. Поэтому это предприятие, которое разрабатывает, модернизирует и внедряет в эксплуатацию новые образцы вооружения.
В числе победителей не только те, кто заботится о военной безопасности, но и воздушной. Впервые на галерее славы – предприятие, обеспечивающее четкую и бесперебойную работу по координации полетов над нашей страной. К слову, через воздушное пространство Беларуси проходят маршруты более 130 авиакомпаний из 30 государств.
Екатерина Каминская, председатель профсоюзного комитета предприятия «Белаэронавигация»:
Предприятие на самом деле уникальное. Мы предоставляем аэронавигационные услуги. То есть все воздушные суда, которые входят в наше суверенное воздушное пространство над Республикой Беларусь, получают сервис, аэронавигационное обслуживание.
Традиционно на доске Почета и те, кто держит руку на пульсе нашего здоровья. Лучшими медучреждениями страны стали Брагинская ЦРБ, Могилевский лечебно-диагностический центр и 16-я детская поликлиника. Неизменный приоритет госполитики – и социальная сфера. Только за последнюю пятилетку в стране ввели более 300 объектов социально-культурного блока.
Елена Мелешко, директор Центра социального обслуживания населения Мостовского района:
Центр наш насчитывает 156 работников штатных. Конкурируем с регионами области, с городом Минском и признаны лучшими. У нас есть такая особенность – это оказание разовых услуг населению. Это услуги по вспашке, по покосу травы.
Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске.
Всего по итогам работы в 2025 году определены 53 победителя – от промышленности и строительства до сельского, рыбного и лесного хозяйств, а также сферы услуг. Именно их работа, качество продукции и эффективное управление служат ориентиром для всей экономики.
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