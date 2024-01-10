Благодарности Президента объявлены работникам СМИ. Награды удостоена и политобозреватель СТВ

Им присущи искренняя любовь к своему делу и полная самоотдача. Благодарности Президента объявлены работникам средств массовой информации и учреждений здравоохранения. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высшем уровне отмечены пять сотрудников ведущих СМИ страны. За значительный вклад в реализацию государственной информполитики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни благодарности главы государства удостоилась в том числе наша коллега – политический обозреватель и ведущая информационно-аналитической программы «Неделя» Ольга Коршун. Самые актуальные темы и острые репортажи, мнения из первых уст и авторский взгляд на происходящее – 24/7 команда «Недели» трудится, чтобы зрители были в курсе происходящего в стране и мире.