Наталья Кочанова: «От того, как мы работаем, зависит, какая ситуация складывается в нашей стране»

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях в жизни Совета Республики – верхней палаты белорусского парламента. Нерешаемых вопросов нет! Даже если в какой-то или в нескольких инстанциях дают отмазку, кормят «завтраками» и вопрос не сдвигается с места, это не значит, что выхода нет и проблему нельзя решить быстро и эффективно. Сенат открыт для всех. Живое общение с людьми, возможность услышать каждого и помочь решить насущный вопрос – вот что находится в постоянном фокусе внимания членов Совета Республики.

Никита Рачиловский:

Подкрепим статистикой. Только в 2021 году Совет Республики обеспечил рассмотрение порядка 7 500 обращений граждан. Провел 542 прямые телефонные линии, 844 личных приема граждан, 1 882 встречи с трудовыми коллективами и населением по месту жительства и 259 диалоговых площадок. Положительные отзывы – показатель доверия и востребованности такой формы. 27 апреля в рамках единого дня приема граждан члены верхней палаты парламента провели личные приемы граждан во всех районах Могилевской области. Сенаторы встретились с жителями, выслушали их просьбы, предложения и жалобы. И оказали содействие в разрешении вопросов, волнующих людей. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводила личный прием граждан в Осиповичах. Однако на прием записались не только жители Осиповичей, но и других регионов страны. Граждане обращались по широкому спектру вопросов. В их числе качество и ремонт дорог, земельные споры, работа садоводческих товариществ, транспортное сообщение, начисление пенсий, зарплат, благоустройство территорий и ряд других.

Никита Рачиловский:

Наталья Кочанова отметила, что каждый прием граждан в чем-то отличается друг от друга, но все же в них есть что-то общее. И что особенно очевидно, так это то, что граждане не нашли поддержки и понимания, обращаясь в другие инстанции. Спикер подчеркнула, что ряд вопросов можно было бы решить на месте и без личного приема граждан, однако у граждан возникают проблемы с тем, как попасть к местному руководству и вместо конкретных действий они получают отписки с обещанием рассмотреть этот вопрос в далеком будущем. Однако стоит только анонсировать, что будет проходить прием по личным вопросам сенаторами, так сразу ряд вопросов решается моментально. Наталья Кочанова акцентировала внимание на то, почему же эти вопросы не решают местные власти тогда, когда к ним обращаются люди? Безусловно, такого быть не должно, люди должны чувствовать государственное плечо и поддержку. Ведь вопросы людей во время личных приемов не должны состоять лишь из того, что они не смогли достучаться до местных властей и добиться справедливости. На этом делает акцент и Президент нашей страны.

Никита Рачиловский:

Одним из важных вопросов, рассматриваемых спикером во время личного приема граждан, стало транспортное сообщение между деревнями, районными центрами и городами. Глава Совета Республики отметила, что одно из основных направлений социально-экономического развития страны – это сильные регионы, и их нельзя представить без качественного транспортного сообщения. Однако состоявшийся прием граждан показал, что все же вопросы возникают, когда происходит сокращение маршрутов и ликвидация транспортного сообщения. Спикер подчеркнула, что к этим вопросам надо подходить с учетом развития регионов в нашей стране и обеспечить правильно выстроенный график и маршрут движения транспорта. На следующий день, 28 апреля, после личного приема граждан в Белыничах под руководством Натальи Кочановой состоялось расширенное заседание Президиума Совета Республики на тему «О результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в Могилевской области за 2021 год и январь-март 2022 года».

Никита Рачиловский:

Подведение итогов, анализ проведенной работы и проведение сравнений наглядно позволяют увидеть специфику и динамику обращений и вопросов, с которыми граждане приходят к сенаторам. Необходимо отметить, что члены Совета Республики провели выездные приемы граждан во всех регионах нашей страны. Ни один регион не остался в стороне. А количество обращений в этом году на 17 % ниже по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А это уже, согласитесь, довольно хороший результат, который говорит о том, что местная власть активно занимается вопросами граждан на своих местах. Обращаясь к участникам расширенного заседания, Наталья Кочанова отметила несколько важных вещей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глава государства неоднократно говорит о том, что наша государственная политика – это прежде всего люди. И поэтому руководитель любого ранга должен понимать, что от его работы с людьми зависит очень многое. Какие бы сегодня законы ни принимались на республиканском уровне, а у нас их действует порядка 3 000, реализовывают на местах их люди. И от того, как мы работаем, зависит, какая ситуация складывается в нашей стране. Перед нами стоят задачи, которые определены VI Всебелорусским народным собранием, Посланием Президента к парламенту и народу. И вопросы работы с людьми выходят на первый план. Чем чаще мы будем встречаться с людьми, смотреть глаза в глаза и решать те вопросы, которые стоят перед нами, местными органами власти и республиканскими органами, тем больший успех будет у нас. И конечно, будет абсолютно спокойная ситуация в городе и районе. Вы – депутаты, вас избирал народ и вы должны сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие. Это не просто значок на груди и высокий статус. Это ваша святая обязанность. Это ответственность перед теми людьми, которые за тебя когда-то отдали свой голос. Не делайте так, чтобы они пожалели об этом.

Никита Рачиловский:

После подведения итогов единого дня приема граждан члены Совета Республики возложили цветы на Аллее Героев и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Отмечу, что бывать в таких памятных местах и на братских могилах при посещении регионов для сенаторов стало доброй традицией. Ведь кто, если не мы, потомки истинных героев, которые спасли мир от коричневой чумы, будем хранить и приумножать память о великом подвиге советского народа? Вопрос, к сожалению, риторический. Глядя на то, как в мире нацизм получает второе дыхание, а в Европе памятники советским воинам освободителям в преддверии 9 Мая уничтожаются, можно лишь сказать одно: нацизм в 1945-м был уничтожен, а вот патоген коричневой чумы витал в воздухе, пока не заразил дурные головы западных псевдодемократических так называемых лидеров, среди которых есть прямые потомки нацистских преступников.

Никита Рачиловский:

Но не будем только о плохом, ведь у Беларуси много надежных союзников по всему миру. Отношения с которыми поддерживаются не только благодаря социально-политическим и экономическим мотивам, но и по общему взгляду на исторические и культурные процессы в мировой истории. 29 апреля состоялся онлайн-семинар женщин-парламентариев Беларуси и Китая во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Шэнь Юэюэ. Это первый в истории двусторонних отношений семинар женщин-парламентариев. Важно, что, несмотря на геополитическое давление со стороны стран Запада, Минск и Пекин успешно развивают сотрудничество по широкому спектру направлений на равноправной и взаимовыгодной основе.