«Мы упрощаем порядок получения адресной помощи». Ирина Костевич о новом законопроекте

Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отраслевые профсоюзы представили интерактивные площадки, благодаря которым все желающие смогли узнать много интересного о разных профессиях и даже примерить на себя некоторые из них.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы видим сегодня здесь представителей наших заводов, предприятий, организаций. Это те люди, которые десятилетиями своими руками создавали и сегодня развивают нашу экономику. Эти предприятия и заводы – наша гордость (здесь подробнее).

В нынешней экономической ситуации особенно важна возможность оперативной поддержки работающих граждан. Нельзя допустить снижения уровня жизни. Для этого Министерство труда и социальной защиты подготовило новый законопроект.