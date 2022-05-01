«Мы упрощаем порядок получения адресной помощи». Ирина Костевич о новом законопроекте
Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отраслевые профсоюзы представили интерактивные площадки, благодаря которым все желающие смогли узнать много интересного о разных профессиях и даже примерить на себя некоторые из них.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы видим сегодня здесь представителей наших заводов, предприятий, организаций. Это те люди, которые десятилетиями своими руками создавали и сегодня развивают нашу экономику. Эти предприятия и заводы – наша гордость (здесь подробнее).
В нынешней экономической ситуации особенно важна возможность оперативной поддержки работающих граждан. Нельзя допустить снижения уровня жизни. Для этого Министерство труда и социальной защиты подготовило новый законопроект.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Проект предусматривает три блока вопросов. Первый – это трудовые отношения, мы понимаем, что необходимо оперативное принятие решений по организации бизнес-процессов. Второй блок – это те коллективы, которые находятся на простое, вынужденная неполная занятость. И третий блок – поддержка непосредственно самого человека, прежде всего это будут семьи, которые воспитывают детей. Когда доходы упали по объективным причинам – мы упрощаем порядок получения адресной помощи.
Артем Цуран: идет информация, что без труда можно что-то сделать, но так не бывает (читать далее).