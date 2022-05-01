Артём Цуран: идёт информация, что без труда можно что-то сделать, но так не бывает

Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень много праздников, которые так или иначе мы начинаем с того, чтобы отдать дань тем людям, которые положили свои жизни за наши мир, независимость, страну. Что касается сегодняшнего праздника, я для себя считаю, что мы к нему должны как можно больше приобщать молодежь. Почему? Очень много, видим, идет информации из самых разных источников о том, что без труда можно что-то сделать, добиться какого-то результата. Но так не бывает. Этому свидетельство и наш город. В разные годы разные поколения людей вкладывали свои силы, душу в то, чтобы мы сегодня жили в такой красивой, уютной и комфортной столице.