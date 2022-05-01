Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»

Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня Праздник труда, традиционный праздник. Наши бабушки, дедушки, папы, мамы его всегда отмечали. Мы еще были маленькими, когда мы приходили на этот праздник. Всегда на этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое. Он определяет практически все.