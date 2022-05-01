Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»
Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие продолжилось в парке Победы, где состоялся митинг, посвященный Первому мая и символичный запуск в небо голубей. Яркую концертную программу подготовили белорусские артисты.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня Праздник труда, традиционный праздник. Наши бабушки, дедушки, папы, мамы его всегда отмечали. Мы еще были маленькими, когда мы приходили на этот праздник. Всегда на этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое. Он определяет практически все.
Сейчас мероприятие в самом разгаре. В течение дня любой желающий может зарядиться праздничными эмоциями.
Артем Цуран: идет информация, что без труда можно что-то сделать, но так не бывает (здесь подробности).