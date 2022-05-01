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Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»

01 мая 2022 10:51
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Новости Беларуси. Традиционные маевки 1 мая проходят во всех регионах. Неотъемлемой частью праздника стали церемонии чествования людей труда. В белорусской столице этот день начался с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием представителей Администрации Президента, руководства города, Федерации профсоюзов, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»-1

Мероприятие продолжилось в парке Победы, где состоялся митинг, посвященный Первому мая и символичный запуск в небо голубей. Яркую концертную программу подготовили белорусские артисты.  

Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Сегодня Праздник труда, традиционный праздник. Наши бабушки, дедушки, папы, мамы его всегда отмечали. Мы еще были маленькими, когда мы приходили на этот праздник. Всегда на этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое. Он определяет практически все.  

Михаил Орда о 1 Мая: «На этом празднике у всех хорошее настроение, потому что труд в жизни человека определяет многое»-7

Сейчас мероприятие в самом разгаре. В течение дня любой желающий может зарядиться праздничными эмоциями.  

Артем Цуран: идет информация, что без труда можно что-то сделать, но так не бывает (здесь подробности).  

# Праздничные даты # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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