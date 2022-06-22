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«Ни с чем не сравнить эту трагедию». В мемориальном комплексе «Хатынь» воссоздадут церковь XVIII века

22 июня 2022 21:09
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси это особый день. 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ни с чем не сравнить эту трагедию». В мемориальном комплексе «Хатынь» воссоздадут церковь XVIII века-1

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Ни с чем не сравнить эту трагедию. Трагедию не только мирных людей, в первую очередь еще трагедию детей Хатыни. Она посвящена этому. Сегодня происходит капитальный ремонт с реставрацией и элементами реконструкции мемориального комплекса «Хатынь». Будет воссоздано здание церкви XVIII века. Сохранились в Национальном историческом архиве чертежи, то есть мы знаем, как выглядел этот храм, как он был построен. Он был построен в 1794 году и освящен тогда же 11 ноября. Даже знаем цвет занавесок, которые были в этом храме.

Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата? Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Артур Зельский # Ксения Худолей # Фотофакт

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