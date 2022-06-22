«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе

Новости Беларуси. Символичный митинг-реквием прошел на берегу Свислочи в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В память о начале Великой Отечественной войны школьники заранее сделали кораблики. Под парусами с зажженными свечками их спустили по воде. Они стали символами героев-победителей, которые ценой своей жизни защитили страну от фашистских захватчиков. В мероприятии также приняли участие ветераны и педагоги.

Елисей Сокольчик, ученик средней школы № 43:

Ветеранам передать всем спасибо, что спасли всех нас.

Александр Воропай, ученик гимназии № 25:

Каждый третий белорус умер на этой войне. Если мы не будем помнить, то, скорее всего, мы будем повторять ошибки, которые совершили в прошлом.

Елена Кульбацкая, ветеран Великой Отечественной войны:

Видела и помнила эти слезы, сколько не вернувшихся из деревни было людей, и вечно оплакивали наши матери. Так что, дай бог, чтобы был мир на земле, чтобы было солнце и берегли наши потомки. Чтобы больше этого не повторилось.