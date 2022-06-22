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«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе

22 июня 2022 20:34
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Новости Беларуси. Символичный митинг-реквием прошел на берегу Свислочи в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе-1

В память о начале Великой Отечественной войны школьники заранее сделали кораблики. Под парусами с зажженными свечками их спустили по воде. Они стали символами героев-победителей, которые ценой своей жизни защитили страну от фашистских захватчиков. В мероприятии также приняли участие ветераны и педагоги.

«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе-4

Елисей Сокольчик, ученик средней школы № 43:
Ветеранам передать всем спасибо, что спасли всех нас.

«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе-7

Александр Воропай, ученик гимназии № 25:
Каждый третий белорус умер на этой войне. Если мы не будем помнить, то, скорее всего, мы будем повторять ошибки, которые совершили в прошлом.

«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе-10

Елена Кульбацкая, ветеран Великой Отечественной войны:
Видела и помнила эти слезы, сколько не вернувшихся из деревни было людей, и вечно оплакивали наши матери. Так что, дай бог, чтобы был мир на земле, чтобы было солнце и берегли наши потомки. Чтобы больше этого не повторилось.

«Чтобы был мир на земле». Необычный митинг прошёл на берегу Свислочи в Заводском районе-13

Дети прочитали стихи и исполнили песни на военную тематику. Показали и танцевальную композицию «Синий платочек».

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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